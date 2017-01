Novo governo assume Tatuí

No domingo (1º), a prefeita Maria José Vieira de Camargo, o vice-prefeito Luiz Paulo Ribeiro da Silva e os 17 vereadores que integram a 17ª Legislatura (2017/2020) tomaram posse durante solenidade no plenário da Câmara Municipal de Tatuí. A cerimônia foi conduzida pelo vereador reeleito Valdeci Antonio de Proença, mais votado nas eleições municipais de 2016. A solenidade começou com a composição da mesa dos trabalhos e a entrada dos vereadores, do vice-prefeito e da prefeita Maria José, que foi bastante aplaudida. Com um minuto de silêncio, foi prestada homenagem ao professor Acassil José de Oliveira Camargo, ex-vereador e presidente da Câmara, que faleceu no último dia 29. Ocorreu então a leitura bíblica e execução do Hino Nacional. A seguir, as novas autoridades do Executivo e Legislativo de Tatuí prestaram compromisso e assinaram o livro de posse. Na tribuna, o vereador Joaquim Amado Quevedo leu o compromisso de posse, repetido pelos demais parlamentares.

Os vereadores empossados são estes: Valdeci Antonio de Proença (Valdeci Proença Cabeleireiro – PTN), Antonio Marcos de Abreu (Marquinho Vereador – PR), Jairo Martins (Pepinho – PV), Alexandre Grandino Teles (Alexandre da Grantel – PSDB), Alexandre de Jesus Bossolan (Bossolan da Rádio – PSDB), Rodnei Rocha (Nei Loko – PTB), Rodolfo Hessel Fanganiello (Rodolfo – PSB), Joaquim Amado Quevedo (Veio Quevedo – PMDB), Luís Donizetti Vaz Júnior (Júnior Vaz – PSDB), José Carlos Ventura (José Carlos do Campinho – PSB), Miguel Lopes Cardoso Júnior (Professor Miguel – PMDB), Nilto José Alves (Bispo Nilto – PMDB), Severino Guilherme da Silva (Tiozinho do Santa Rita – PSD), Daniel de Almeida Rezende (Daniel Rezende – PV), João Alves Éder Miguel (João Éder Miguel – PV), Ronaldo José da Mota (Ronaldo do Sindicato – PPS) e Eduardo Dade Sallum (Eduardo Sallum – PT).

Eleição da Mesa Diretora da Câmara

Na sequência, os vereadores elegeram, através de votação secreta, a Mesa Diretora da Câmara para o biênio 2017/2018. O parlamentar Luís Donizetti Vaz Júnior foi eleito como novo presidente do Poder Legislativo de Tatuí. Júnior Vaz ocupava a 2ª secretaria da Mesa em 2016. Para vice-presidente foi eleito o vereador Antonio Marcos de Abreu, que no biênio 2015/2016 ocupou a 1ª secretaria. Os parlamentares elegeram, em seguida, o vereador Alexandre de Jesus Bossolan como 1º Secretário. Por fim, foi eleito como 2º Secretário o vereador Valdeci Antonio de Proença, que já ocupou a 1ª secretaria da Mesa no biênio 2013/2014. A cerimônia terminou com a execução do Hino à Tatuí os discursos do vice-prefeito Luiz Paulo, da prefeita Maria José e do vereador Valdeci Proença.