Destaques edição de 7-1-2017

NOVOS GOVERNANTES ASSUMEM TATUÍ
MORTE DE ACASSIL REPERCUTE EM TATUÍ
AMIGOS DE RODINEI EM AMISTOSO NO CLUBE DE CAMPO
ACASSIL – NOTA DO MINISTRO CELSO DE MELLO (STF)
SONETO – ACASSIL – DR. LINCOLN
DESTAQUES – MORTE DE ACASSIL – POR JOSÉ REINER
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHY – 4-10-1931)
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CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
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PREFEITA REPASSA RECURSOS PARA SANTA CASA
NOVA ADMINISTRAÇÃO PREOCUPA-SE COM POSTOS DE SAÚDE
PREFEITURA RESTABELECE COLETA DE LIXO
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FERIADO SEM VÍTIMA FATAIS NA REGIÃO
SÃO DIVULGA CALENDÁRIO ESCOLAR 2017
PALAVRAS CRUZADAS
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EX-DELEGADO ASSUME SEGURANÇA EM TATUÍ
TEMPORAL DERRUBA DOZE ÁRVORES NA CIDADE
CÂMARA APROVA OITO NOVAS LEIS DE VEREADOR
CONSERVATÓRIO DIVULGA PRAZO PARA RENOVAR MATRÍCULAS
MATÉRIAS OFICIAIS
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