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Destaques edição de 7-1-2017

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NOVOS GOVERNANTES ASSUMEM TATUÍ

MORTE DE ACASSIL REPERCUTE EM TATUÍ

AMIGOS DE RODINEI EM AMISTOSO NO CLUBE DE CAMPO

ACASSIL – NOTA DO MINISTRO CELSO DE MELLO (STF)

SONETO – ACASSIL – DR. LINCOLN

DESTAQUES – MORTE DE ACASSIL – POR JOSÉ REINER

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHY – 4-10-1931)

COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

CLASSIFICADOS

PREFEITA REPASSA RECURSOS PARA SANTA CASA

NOVA ADMINISTRAÇÃO PREOCUPA-SE COM POSTOS DE SAÚDE

PREFEITURA RESTABELECE COLETA DE LIXO

FALECIMENTOS

FERIADO SEM VÍTIMA FATAIS NA REGIÃO

SÃO DIVULGA CALENDÁRIO ESCOLAR 2017

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

COLUNA POLICIAL

EX-DELEGADO ASSUME SEGURANÇA EM TATUÍ

TEMPORAL DERRUBA DOZE ÁRVORES NA CIDADE

CÂMARA APROVA OITO NOVAS LEIS DE VEREADOR

CONSERVATÓRIO DIVULGA PRAZO PARA RENOVAR MATRÍCULAS

MATÉRIAS OFICIAIS

 

This entry was posted on janeiro 5, 2017 at 5:01 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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