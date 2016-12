FALECE O PROFESSOR ACASSIL

Nesta quinta-feira (29), faleceu de infarto, aos 83 anos, o professor Acassil José de Oliveira Camargo em sua residência, na Rua Josefina Minghini, em Tatuí. Nos últimos três dias Acassil passou internado no hospital em Tatuí, quando foi diagnosticado com uma úlcera gástrica. E, nesta tarde morreu repentinamente, sendo atendido em seus últimos instantes pelo seu filho Acassil José de Oliveira Camargo Júnior e familiares. O corpo será velado no Velório Público Municipal, na Avenida das Mangueiras, e seu corpo será sepultado nesta sexta-feira (30), às 10 horas, no Cemitério Cristo Rei, em Tatuí.

O professor Acassil foi uma pessoa diferente e sempre alegre. Nada o abatia e acreditava em projetos praticamente impossíveis de realizar. Na área de Educação, além de mestre, foi inovador e detentor de grandes ideias. As faculdades de Tatuí, na década de 1960, foram implantadas por sua iniciativa. Em 1970, após o sucesso deste projeto foi chamado pelo Dr. João Carlos Di Gênio, proprietário de um complexo educacional na Avenida Paulista, em São Paulo, para implantar cursos superiores no grupo Objetivo. De seu trabalho nasceu a SUPERO – Sociedade Universitário de Ensino Renovado Objetivo. De um cursinho preparatório para vestibulares com 5 mil alunos e um colégio com 1.200, a partir de investimentos maciços na área de educação e tecnologia, o Objetivo tornou-se em pouco tempo em um poderoso complexo educacional. Tudo era inovador. Desde a preparação das apostilas e livros até gravações de aulas em circuito fechado de televisão.

Quase em 1980, Acassil volta para Tatuí e adquire a Organização de Ensino Tatuiense, mantenedora de cursos superiores em Tatuí. Hoje, quem dá continuidade a seus projetos é Acassil José de Oliveira Camargo Júnior, o Acassilzinho.

Política na veia

Nas veias do professor Acassil circulava a perspicácia política e de suas pranchetas, em papel vegetal, nasceram ideias que revolucionaram Tatuí. O prédio do Alvorada Clube foi construído em sua gestão como presidente. Neste local, na década de 1980, foi instalado o Thunder, com o trabalho e organização do DJ Bartinho. Era uma discoteca moderna, nos moldes às existentes nos EUA. Muitos pensavam que era uma casa de diversão para a moçada. Ledo engano. Ao mesmo tempo em que os jovens se divertiam, se reuniam em um só lugar sendo mais fácil de ser controlados pelos pais e estes sabiam onde estavam.

Vereador por duas legislaturas, foi presidente da Câmara Municipal de Tatuí e se orgulhava de “tocar” o Poder Legislativo com apenas dois funcionários. O Guido Rubens Orsi, diretor de Secretaria, e a Dalzira de Almeida, na área de conservação do prédio. Na primeira administração do ex-prefeito Joaquim Amado Veio Quevedo, por sua iniciativa nasceu o Projeto Alfa, hoje Projeto Ayrton Senna. Ele cedeu as instalações da sua escola gratuitamente para abrigar 600 crianças nos períodos da manhã e tarde. Quem estudava de manhã na escola pública, freqüentava o projeto no período da tarde, e vice-versa. Além de alimentar as crianças, transportadas em ônibus especiais para esta finalidade, os jovens se dedicavam ao esporte oliímpico na pista de atletismo, ensino musical, arte e outras atividades extracurriculares. Acassil entendia, na sua visão de educador, que este método moldavam o caráter, disciplina e dava ocupação integral a estes jovens. Seu plano era construir um projeto em quatro pontos da cidade (norte, sul, leste e oeste), e atender 2.400 crianças. Mas, por motivos alheios à sua vontade, este projeto não prosperou como ele imaginava e ficou apenas como ele e o professor Quincas iniciaram em 1984.

Acassil sempre viveu à frente de seu tempo e realizou quase todos seus sonhos. O apoio financeiro do Dr. João Carlos Di Gênio foi fundamental para revolucionar a área de educação no Brasil, com métodos avançados e pioneiros de ensino. Escola do Mar, Escola da Selva, projeto superdotados e tantos outros que o Objetivo de desenvolveu sempre tinha um dedo do Acassil. Ele só não conseguiu realizar um sonho na área da Educação: a instalação de um observatório em cima do Monte Pascoal. Diante de tantas realizações, esta é de somenos importância. Vá em paz, Acassil. Tatuí, São Paulo e o Brasil agradecem as suas grandes ideias.

N.R. – Muitas pessoas não sabem a origem do nome Acassil. Ele vem de seus pais Acácio e Sílvia, já falecidos.