SANTA CASA EM GREVE. IMPASSE EM REPASSE DA CÂMARA

Nesta quarta-feira (27), funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí entraram em greve por falta de pagamento do mês de novembro e outros encargos trabalhistas como 13º salário. A situação destes trabalhadores é lamentável. Em 2015, passaram o Natal na frente da Santa Casa por falta de pagamento. Agora a situação se repete na administração do prefeito José Manoel Correa Coelho. A verba enviada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), obrigatoriamente é depositada na conta da Prefeitura Municipal e depois repassada para o hospital. O chefe do executivo, que ainda tem mais cinco dias no cargo, “requisitou” a Santa Casa e encaixou funcionários de sua confiança. Um diretor técnico engenheiro, designado pelo chefe Poder Executivo, recebe dos cofres públicos R$ 10.334,51 para prestar serviço no hospital. Enquanto este engenheiro recebe mensalmente este salário, funcionários que se dedicam à causa pública estão sem receber seus proventos.

IMPASSE NA CÂMARA – A Câmara Municipal de Tatuí deve transferir até esta quinta-feira (29) mais de R$ 600 mil reais para a Prefeitura. Segundo consta, o presidente Vlademir Saporito (PSDB) e demais vereadores querem destinar esta verba para o pagamento dos funcionários da Santa Casa. No entanto, não depende do Poder Legislativo esta iniciativa. Em todo exercício financeiro, quando chega dezembro, o Poder Legislativo deve repassar a sobra de recursos ao Poder Executivo Municipal. Em 2016, o montante é de mais de R$ 600 mil. No entanto, o Poder Legislativo não pode “carimbar” este dinheiro. Este montante pode ser empregado de acordo com a vontade do prefeito municipal, ou seja, em prioridades que ele entender convenientes. Conversas nos bastidores da Câmara Municipal revelam que, ao que tudo indica, a prioridade do prefeito Manu não é o pagamento dos funcionários da Santa Casa. Esta situação cria um impasse no Poder Legislativo e os vereadores temem que o dinheiro (R$ mais de 600 mil) possa ser destinado a outros pagamentos e não aos funcionários da Santa Casa. E a situação se agrava porque para que o Poder Executivo faça este repasse é necessário a aprovação de um projeto de lei, quase impossível pelo tempo de apenas cinco dias que resta para encerrar o mandato do prefeito José Manoel Correa Coelho.

Na tarde de quarta-feira (27), funcionários da Santa Casa se postaram dentro do prédio da Prefeitura e esperam uma solução por parte do prefeito municipal, visto que somente ele pode resolver esta situação.