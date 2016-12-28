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Destaques da edição de 28-12-2016

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CÂMARA NÃO PREVÊ AUMENTOS PARA VEREADORE E EXECUTIVO

LEGISLATIVO FINALIZA CERIMÔNIA DE POSSE DOS ELEITOS DE TATU´

ALDO SANSON ASSUME EM CERQUILHO

ESPECULAÇÕES  “APOSENTAM MINISTRO DO STF

PREFEITO PERDE FORO PRIVILEGIADO

RETOMANDO A REFORMA TRIBUTÁRIA – MARCOS CINTRA

VAMOS CONSTRUIR A PÁTRIA – GAUDÊNCIO TORQUATO

TROVAS – DR. LINCOLN

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

TATUÍ PODE ARRECADAR R4 16 MILHÕES EM IPVA

PREFEITURA DE BOITUVA ENTREGA PRÊMIO A CONTRIBUINTES

BANCO DE SANGUE RECEBE US$ 36 MIL DA FUNDAÇÃO LIONS

FALECIMENTOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATUHY – 27-9-1931)

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

COLUNA POLICIAL

CLASSIFICADOS

IMAGEM DE NOSSA SENHORA VISITA CIDADE EM 2017

TRÊS PADRES ASSUMEM PARÓQUIAS EM TATUÍ

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Câmara Municipal de Tatuí editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

This entry was posted on dezembro 28, 2016 at 1:57 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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