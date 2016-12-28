Destaques da edição de 28-12-2016

CÂMARA NÃO PREVÊ AUMENTOS PARA VEREADORE E EXECUTIVO
LEGISLATIVO FINALIZA CERIMÔNIA DE POSSE DOS ELEITOS DE TATU´
ALDO SANSON ASSUME EM CERQUILHO
ESPECULAÇÕES “APOSENTAM MINISTRO DO STF
PREFEITO PERDE FORO PRIVILEGIADO
RETOMANDO A REFORMA TRIBUTÁRIA – MARCOS CINTRA
VAMOS CONSTRUIR A PÁTRIA – GAUDÊNCIO TORQUATO
TROVAS – DR. LINCOLN
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
TATUÍ PODE ARRECADAR R4 16 MILHÕES EM IPVA
PREFEITURA DE BOITUVA ENTREGA PRÊMIO A CONTRIBUINTES
BANCO DE SANGUE RECEBE US$ 36 MIL DA FUNDAÇÃO LIONS
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATUHY – 27-9-1931)
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
IMAGEM DE NOSSA SENHORA VISITA CIDADE EM 2017
TRÊS PADRES ASSUMEM PARÓQUIAS EM TATUÍ
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Câmara Municipal de Tatuí editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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