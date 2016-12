GRUPO NIPO-BRASILEIRO ESTUDA INVESTIR NA SANTA CASA DE TATUÍ

Na sexta-feira (25), a prefeita eleita de Tatuí, Maria José Vieira de Camargo recebeu no escritório político do PSDB os diretores da Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo, instituição que estuda fazer um grande investimento na saúde do município, com recursos próprios para otimizar os trabalhos da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí.

“As negociações estão acontecendo. A entidade é muito séria e já realiza um grande trabalho em São Paulo e, mais recentemente em São Miguel Arcanjo, onde montou um hospital de primeiro mundo para atender ao SUS (Sistema Único de Saúde), com resultados de atendimento muito significativos. Nossos esforços são para que as negociações sigam adiante”, destacou a prefeita eleita.

Ainda participaram da reunião com os japoneses o ex-prefeito Luiz Gonzaga Vieira de Camargo, o vice-prefeito eleito Luiz Paulo Ribeiro da Silva e o vereador reeleito Antonio Marcos de Abreu (Marquinho, PR).

A comitiva realizou algumas visitas. Uma delas na Santa Casa de Misericórdia. Ali foram acompanhados pela advogada Fernanda Rodrigues, da Comissão de Gestão do Hospital, e pelo dr. João de Oliveira, que integra a equipe médica da entidade. Em seguida, todos se dirigiram ao Pronto Socorro Municipal.

“Estamos nos dedicando e removendo os obstáculos existentes. Força de vontade e trabalho não faltam à nossa equipe”, destacou Maria José. Novas reuniões com os japoneses devem acontecer nos próximos dias, quando uma situação concreta pode ser finalizada e anunciada. As equipes jurídicas, da prefeita eleita e da Beneficência Nipo-Brasileiro estudam as situações postas para a avaliação das futuras decisões que serão tomadas de ambas as partes.