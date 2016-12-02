Destaques da edição de 3-12-2016

GRUPO NIPO-BRASILEIRO ESTUDA INVESTIR NA SANTA CASA
PREFEITO EDITA “AI-5 CABOCLO” – DESTAQUES
SUS DÁ ALENTO A PACIENTE RENAL
FÁBRICA DE MOTORES EXPANDE NA REGIÃO
PACIENTE COM SUSPEITA DE GRIPE H1N1 NA SANTA CASA
PPPS E AMBIENTE INSTITUCIONAL – MARCOS CINTRA
DESTAQUES
VIDA PRIVADA E VIDA PÚBLICA – GAUDÊNCIO TORQUATO
TROVAS – DR. LINCOLN
COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
PRESIDENTE DA YAZAKI MERCOSUL EM TATUÍ
PREFEITAS ENCONTRAM SOLUÇÃO PARA BAIRRO JURUMIRIM
BIG BAND EM CONCERTO NO CONSERVATÓRIO
CONCERTO DE ORQUESTRAS DE CORDAS JUVENIL
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY -30-8-1931)
NOTAS E NOTÍCIAS
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
NOTAS
MP APURA REPASSE DE VERBAS E FALTA DE VAGAS NA APAE
COLUNA POLICIAL
ESCORPIÕES PREOCUPAM MORADORES NO SANTA CRUZ
ONDA DE ASSALTOS EM TATUÍ PREOCUPA POPULAÇÃO
NOVA EXPOSIÇÃO NO MUSEU DE TATUÍ
CAMPANHA DO DESAPEGO
CORAL PRESBITERIANO APRESENTA-SE NA FRENTE DO TEMPLO
CLASSIFICADOS
PARÓQUIA INICIA COMEMORAÇÃO AO DIA DA PADROEIRA
MFC PARTICIPA DO DIA DE DOAR
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais do Fórum da Comarca, Edital do CDHU, Chamada Pública da Elektro e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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