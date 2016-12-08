Destaques da edição de 10-12-2016

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO AUTORIZA ENFERMAGEM EM TATUÍ
CÂMARA APROVA ORÇAMENTO DE R$ 370,2 MILHÕES PARA 2017
CONCESSIONÁRIA DESVIA TRÂNSITO NA SP-127
SÃO MARTINHO CAMPEÃO DA COPA RÁDIO NOTÍCIAS
DESTAQUES (STF REABRE DEBATE SOBRE ABORTO)
INDÚSTRIA 4.0 – MARCOS CINTRA
AS CAUSAS DA CRISE – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
NOVELAS
VEREADORES APROVAM DEZ PROJETOS
FALECIMENTOS
VERÃO – DEFESA CIVIL MONITORA SETE CIDADES DA REGIÃO
PALAVRAS CRUZADAS
NOTAS E NOTÍCIAS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATUHY – 6-9-1931)
COLUNA DE ESPORTES
CANTORES LÍRICOS NO CONSERVATÓRIO
VAMOS PENSAR EM TATUÍ 2037? – ADEMIR CLETO
COLUNA POLICIAL
NOVA LEI DÁ GARANTIAS A ADVOGADAS GESTANTES
CLASSIFICADOS
INSTITUTO CCR APOIA PROJETO CULTURAL DE TATUÍ
ASILO LANÇA CAMPANHA PARA PRESENTEAR IDOSOS
“OS SALTIMBANCOS” PRÉ-ESTREIA NO CONSERVATÓRIO
CÂMARA AGRACIA OITO NOVOS CIDADÃOS TATUIANOS
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Edital do Fórum da Comarca, edital da Casa de Apoio ao Irmão de Rua São José e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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