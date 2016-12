TUCANOS ELEITOS EM SÃO PAULO

Cerca de 600 pessoas participaram no sábado, 19 de novembro, do 7º Encontro de Tucanos Eleitos do Estado de São Paulo, que contou com a presença de prefeitos, vereadores e vice-prefeitos eleitos neste ano para discutir assuntos referentes à gestão e aos novos mandatos. O evento aconteceu na capital paulista, no Esporte Clube Sírio. Representando Tatuí, estiveram a prefeita eleita Maria José Vieira de Camargo, o vice-prefeito eleito Luiz Paulo Ribeiro da Silva, os vereadores Luís Donizeti Vaz Júnior (reeleito) e Alexandre Grandino Teles (eleito), além do ex-prefeito Luiz Gonzaga Vieira de Camargo.

Além de deputados estaduais e federais, prestigiaram o encontro paulista o prefeito reeleito de Teresina, Firmino Filho, o deputado federal e prefeito eleito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, os senadores Aloysio Nunes e José Aníbal, que também preside o Instituto Teotônio Vilela, os ministros Alexandre de Moraes (Justiça), Bruno Araújo (Cidades) e José Serra (Relações Exteriores), o prefeito eleito de São Paulo, João Doria, e o governador Geraldo Alckmin.

Em seus discursos, todos ressaltaram a vitória espetacular que os tucanos de São Paulo obtiveram nas eleições municipais deste ano. “Fomos protagonistas de uma vitória sem precedentes do PSDB”, afirmou o senador Aloysio Nunes, ressaltando que houve no partido uma transição pacífica de gerações que culminou na eleição de uma nova safra de políticos jovens.

Para o ministro Bruno Araújo (deputado federal por Pernambuco), os eleitos têm uma grande responsabilidade. “O Brasil entregou ao PSDB a esperança em seu futuro. As dificuldades são muitas, mas há uma grande oportunidade para avançar”, disse.

Para o presidente estadual do PSDB-SP, deputado estadual Pedro Tobias, é preciso que os eleitos honrem suas promessas e compromissos de campanha. “Não há mais lugar para discurso bonito apenas. O PT quebrou o país e nós temos a responsabilidade de arrumar a casa”, afirmou.

Representando as mulheres presentes ao encontro, a prefeita de Tatuí fez uso da palavra. Disse que irá administrar “com a sensibilidade feminina” e prometeu muito trabalho e resultados positivos na administração que começa em 1º de janeiro.

O senador José Aníbal ressaltou, em discurso, o papel dos prefeitos em tempos de crise. “O ajuste fiscal é técnico, mas é também político”, afirmou.

O chanceler José Serra afirmou que o mais importante na administração é cerca-se de gente boa e que tem alguns itens como regra da boa governança. São eles: governar desde o primeiro dia, ter um plano de governo bem estruturado e realista, ter parcimônia com o dinheiro público e definir prioridades.

O governador Geraldo Alckmin, aclamado durante todo o evento como o candidato paulista à Presidência da República em 2018, afirmou que “política é esperança”. Segundo ele, a onda azul que cobriu São Paulo e o Brasil em outubro foi proporcionada pela ânsia dos brasileiros pela nova política, centrada na prestação de serviços de qualidade e no bom gerenciamento das contas públicas. “Prometa menos e entregue mais”, disse, citando o ex-prefeito de Nova Iorque, Rudolph Giuliani. (Christian Pereira de Camargo).