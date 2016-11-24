Destaques da edição de26-11-2016

PREFEITURA NÃO LIBERA DOCUMENTOS CONTÁBEIS EM TRANSIÇÃO
TRANSPARÊNCIA É PRIORIDADE NO NOVO GOVERNO DE TATUÍ
QUADRILHA EXPLODE CAIXAS ELETRÔNICOS EM GUAREÍ
O RUIM E O BOM DA PEC 241 – MARCOS CINTRA
DESTAQUES
HORA DO AVANÇO NO PARLAMENTO – GAUDÊNCIO TORQUATO
TROVAS – DR. LINCOLN
DESTAQUES
COLUNA GENTE (FOTOS E NOTAS SOCIAIS)
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
CÂMARA APROVA R$ 4,3 MILHÕES DE FINANCIAMENTO
ELEITOS RECEBEM DIPLOMAS NO CONSERVATÓRIO
FALECIMENTO
SEBRAE MUDA FORMATO DE ATENDIMENTO
VEREADORES CRITICAM PREFEITO PARA NÃO PAGAR REAJUSTE
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – 23-8-1931)
NOTAS E NOTÍCIAS
PALAVRAS CRUZADAS
MEDICINA É O CURSO MAIS CONCORRIDO NA FUVEST
COLUNA DE ESPORTES
COMBATE À DENGUE PREOCUPA MINISTÉRIO
BB ANUNCIA FECHAMENTO DE AGÊNCIAS NA REGIÃO
COLUNA POLICIAL
CORREIO PROMOVE CAMPANHA DE NATAL
TATUÍ DEVE PARTICIPAR DE OPERAÇÃO VERÃO
CLASSIFICADOS
SAGRADA FAMÍLIA FECHA PORTA DA MISERICÓRDIA
BISPO TRANSFERE PADRES NA DIOCESE DE ITAPETININGA
VENDAVAL INVIABILIZA IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRI EM CAPELA
CARAVANA DE NATAL DA COCA-COLA ALEGRA RUAS DE TATUÍ
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais do Fórum do Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
Deixe uma resposta