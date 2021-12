LUIZ PAULO DEIXA SECRETARIA DE GOVERNO

Nesta quinta-feira (23), Luiz Paulo Ribeiro da Silva pediu exoneração do cargo de Secretario Municipal de Governo da Prefeitura de Tatuí. Durante esta gestão, ele ocupou a pasta nomeado pela prefeita Maria José Vieira de Camargo e se afasta na gestão do prefeito Miguel Lopes. Segundo consta, Luiz Paulo vai integrar a equipe do deputado federal Samuel Moreira (PSDB). Este é o primeiro secretário que deixa a atual administração municipal.

IMPASSE IMPEDE VACINAÇÃO DE

CERCA DE DEZ MIL CRIANÇAS EM TATUÍ

O impasse criado pelo presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em relação à vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19, impede a imunização de cerca de dez mil crianças nesta faixa etária em Tatuí. Embora a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tenha liberado a vacinação para crianças no Brasil, com o imunizante da Pfizer, o Governo Federal reluta em iniciar a imunização e coloca o assunto em discussão através de uma consulta pública, que nunca ocorreu antes em questões de saúde na história do País.

A ciência e a medicina recomendam a vacinação das crianças e vários países do mundo já iniciaram a imunização. Na América do Sul, Argentina e Chile já vacinam os menores contra a doença causada pelo novo coronavírus, que já provocou a morte de quase 620 mil brasileiros.

Mortes por Covid-19

Na sexta-feira (17), depois de 38 dias sem notificações, o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde trouxe a triste informação do falecimento de um homem de 65 anos de idade, em razão das complicações causadas pela Covid-19. Ele estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Santa Casa de Misericórdia. Na segunda-feira (20), o boletim informou o falecimento de outro homem de 72 anos, que também estava na UTI. Com isso, sobe para 460 o número de vítimas da doença provocada pelo novo coronavírus no município.

Desde o início de dezembro, a cidade vem registrando aumento no número de casos positivos de Covid-19. Até a quinta-feira (23), de acordo com os boletins sobre a pandemia, foram notificados 95 casos. No mesmo período de novembro, registraram-se 38 casos, ou seja, 57 a menos. São dados que mostram que o coronavírus continua a circular e a pandemia não acabou.

A população precisa continuar se imunizando contra a Covid-19 e completar o esquema vacinal, inclusive com a dose de reforço. A vacinação é a única maneira eficaz e comprovada para combater o coronavírus. E mesmo imunizadas, as pessoas devem respeitar e seguir as regras básicas de prevenção à doença, como a higienização das mãos com água e sabão e álcool em gel e o uso obrigatório de máscaras sempre que sair de casa, até que a pandemia esteja completamente controlada.

A preocupação do momento é a nova cepa do vírus, a “Ômicron”, que já chegou ao Brasil e se espalha por diversos países, aumentando o número de infecções e internações, especialmente entre os não vacinados. Em Tatuí, a vacinação contra a Covid-19 para pedestres ocorre no Ginásio Municipal “Aarão Donizetti Guerra”, na Rua Professor Oracy Gomes, 521, em frente à Associação Atlética XI de Agosto, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

Boletim epidemiológico

O boletim epidemiológico desta quinta-feira (23), divulgado pela Secretaria de Saúde, informava que na Unidade de Tratamento Intensivo da Santa Casa, com 15 leitos, haviam quatro pacientes internados com a Covid-19, taxa de ocupação de 26%. Já no setor de leitos clínicos, que atende 22 pacientes, havia uma internação, taxa de ocupação de 4%. No hospital particular de Tatuí, havia um paciente internado com a Covid-19 na UTI. E desde o início da pandemia até a última quinta, registraram-se 18.510 casos positivos da doença em Tatuí. Do total, 18.030 pacientes se recuperaram, índice de 97,4%.

DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 25-12-2021

IMPASSE IMPEDE VACINA PARA DEZ MIL CRIANÇAS EM TATUÍ

RECEITA FEDERAL DOA CELULARES PARA ESTUDANTES

SAÚDE IMPLANTA BRIGADAS CONTRA A DENGUE

A ESPETACULARIZAÇÃO DO ESTADO – GAUDÊNCIO TORQUATO

TRABALHADOR ESPERA RECEBER PIS/PASEP EM 2022

GOVERNO DE SP TRIPLICA DESCONTO NO IPVA 2022

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

FALECIMENTOS – GRUPO PARAÍSO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DE OUTUBRO SE 1908

PREFEITURA AMPLIA BANCO DE SANGUE

MUTIRÃO CASTRA 200 ANIMAIS

POPULAÇÃO PODE SE INSCREVER EM PRÊMIO DA SPVIAS

CDHU OFERECE ACORDO PARA DEVEDORES

MENSAGENS DE NATAL

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

FUNDO SOCIAL DOA R$ 120 MIL PARA ENTIDADES

ESCRITOR PREMIADO EM CONCURSO

DETRAN DIVULGA DATAS PARA RENOVAÇÃO DE CNH

CONCESSIONÁRIAS PROJETAM GRANDE MOVIMENTO NA REGIÃO

BIBLIOTECA SUSPENDE EXPEDIENTE

NOTÍCIAS DA CÂMARA

NOTAS E NOTÍCIAS

NOVELAS

COLUNA GENTE

NOTAS E NOTÍCIAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, Atos de Câmara Municipal de Tatuí e editais da casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

JORNAL INTEGRAÇÃO NÃO CIRCULA NA PRÓXIMA SEMANA