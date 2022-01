200 ANOS DA IGREJA MATRIZ DE TATUÍ

Dia 2 de janeiro, o bispo Dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto celebrou missa em comemoração à abertura das festividades dos 200 anos da Paróquia e Santuário Nossa Senhora da Conceição (Igreja Matriz). O ato religioso contou com a presença do pároco Élcio de Góes, prefeito Miguel Lopes, secretário Cassiano Sinisgalli e Christian Pereira de Camargo, colaborador com a pesquisa histórica da igreja.

CASOS DE COVID-19 “DISPARAM”

EM TATUÍ NO INÍCIO DO ANO

Os primeiros boletins epidemiológicos de 2022 sobre a pandemia de Covid-19 em Tatuí, divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, trazem dados alarmantes sobre o aumento do número de casos positivos da doença causada pelo novo coronavírus. Em apenas seis dias do ano, foram notificados 338 novos casos de Covid-19 no município. Além disso, o primeiro boletim de 2022 informou a morte de um paciente de 74 anos, que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia e perdeu a batalha para o novo coronavírus no dia 31 de dezembro. Com mais esse triste registro, o número de óbitos no município subiu para 461.

Um aumento gradual dos casos de Covid-19 já vinha sendo observado durante todo o mês de dezembro, que terminou com 151 notificações, superando novembro (53) e outubro (94). É preciso se conscientizar que a pandemia ainda não acabou e o coronavírus permanece em circulação, agora com a nova cepa “Ômicron”, que já se espalhou pelo mundo e obriga o retorno das restrições em diversos países do hemisfério norte.

Para combater o coronavírus, a única maneira eficaz e comprovada é a vacinação. É preciso se imunizar e completar o esquema vacinal, inclusive com a dose de reforço, para barrar a circulação do vírus e conter a pandemia. Neste sentido, foi divulgada outra informação preocupante: de acordo com a Vigilância Epidemiológica, em Tatuí 7.756 pessoas ainda não compareceram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. E outras 24.514 pessoas ainda não compareceram para receber a dose de reforço.

Mesmo imunizadas, as pessoas devem continuar a respeitar e seguir as regras básicas de prevenção à doença, como a higienização das mãos com água e sabão e álcool em gel e utilização obrigatória de máscaras sempre que sair de casa, além de evitar grandes aglomerações. Em Tatuí, a vacinação contra Covid-19 ocorre no Ginásio do NEBAM “Ayrton Senna”, na Rua Professor Oracy Gomes, 521, em frente à Associação Atlética XI de Agosto, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

Serviço de testagem

O serviço de testagem para Covid-19 passa a ocorrer no “Gripário”, reaberto na quarta-feira (5), na Santa Casa, e continua a ser realizado também na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O posto de testagem ao lado da UBS “Aniz Boneder”, no Centro, funciona somente até esta sexta-feira (7), das 7 às 16 horas, e depois será desativado.

Boletim epidemiológico

O boletim epidemiológico desta quinta-feira (6) informava que na UTI da Santa Casa, com 15 leitos, haviam dois pacientes internados com a Covid-19, taxa de ocupação de 13%. No setor de leitos clínicos, que atende 22 pacientes, haviam três internações, taxa de ocupação de 13%. No hospital particular de Tatuí, havia um paciente com a Covid-19 em leito clínico. E desde o início da pandemia até a última quinta, registraram-se 18.904 casos positivos da doença em Tatuí. Do total, 18.112 pacientes se recuperaram, índice de 95,8%.

