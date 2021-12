DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 18-12-2021

No Palácio dos Bandeirantes, Antonio Marcos de Abreu (presidente da Câmara Municipal de Tatuí). Benedito Braga (Sabesp). Deputada Damaris Moura, prefeito Miguel Lopes, governador João Dória e secretário estadual Sá Leitão (Cultura). Conservatório de Tatuí na pauta da discussão entre empresários, convocada pelo governador.

Comissão no CDMCC – Na segunda-feira (13), em pronunciamento na Câmara Municipal de Tatuí, o presidente Antonio Marcos de Abreu falou sobre as conquistas do Conservatório e a intervenção da deputada Damaris Moura (PSDB). Para Marcos, a situação está definida, não haverá demissões e sua preocupação agora é que se forme uma comissão de pessoas que conheçam os problemas do Conservatório, para auxiliar a atual gestora. Para esta iniciativa, o parlamentar tatuiano conta com o apoio do secretário Sá Leitão, da Secretaria Estadual da Cultura. O presidente cita o professor José Coelho de Almeida como integrante da comissão. Trata-se de um nome respeitável, não tem pretensão de tirar dividendos políticos e, como ex-diretor do Conservatório, sua administração colocou a escola em um invejável patamar no contexto nacional.

Tatuí registra 60 casos de Covid-19

NOVA CEPA “ÔMICRON” DEIXA

POPULAÇÃO EM ESTADO DE ALERTA

O mundo está atento e em estado de alerta com a disseminação da nova variante do coronavírus, a “Ômicron”, que tem casos confirmados no Brasil e muitos outros países. A ciência e medicina estudam essa nova cepa do vírus, que deverá se tornar dominante em breve em países da Europa. A recomendação é para que as populações do mundo continuem a se imunizar, para se proteger contra a nova cepa do coronavírus.

O município de Tatuí registrou aumento do número de casos positivos de Covid-19 na primeira quinzena de dezembro, em comparação com novembro. De acordo com os boletins epidemiológicos divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, nos primeiros quinze dias do mês foram notificados 60 casos. No mesmo período de novembro, o número de casos foi de 18, ou seja, 42 a menos.

Para que esses números não aumentem, a população precisa se imunizar contra a doença, e completar o esquema vacinal, inclusive com a dose de reforço, liberada para a população adulta. Mesmo imunizadas, as pessoas devem seguir as regras básicas de combate ao coronavírus, como a higienização das mãos com água e sabão e álcool em gel e o uso obrigatório de máscaras sempre que sair de casa, até que a pandemia esteja completamente controlada.

A vacinação é a única maneira eficaz e comprovada para combater a Covid-19 que, desde o início da pandemia, já ceifou a vida de mais de 617 mil brasileiros, 458 em Tatuí. A vacinação contra a Covid-19 para pedestres ocorre no Ginásio “Aarão Donizetti Guerra”, na Rua Professor Oracy Gomes, 521, em frente ao XI de Agosto, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

Boletim epidemiológico

O boletim epidemiológico da quinta-feira (16), divulgado pela Secretaria de Saúde, informava que na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Santa Casa, com 15 leitos, haviam quatro pacientes internados, taxa de ocupação de 26%. No setor de leitos clínicos, que atende 22 pacientes, registravam-se três internações, taxa de ocupação de 13%. No hospital particular de Tatuí, havia um paciente internado com a Covid-19 na UTI. E desde o início da pandemia até a última quinta, registraram-se 18.477 casos positivos de Covid-19 em Tatuí. Do total, 18.003 pacientes se recuperaram da doença, índice de 97,4%.

Vacinação atrasada

Levantamento realizado pela Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus de Tatuí, e divulgado há duas semanas, revela que 11.200 pessoas deixaram de comparecer para a imunização com a 2ª dose da vacina contra a Covid-19 na cidade. Este alerta da Secretaria de Saúde lembra que “quem não completa o esquema vacinal está mais sujeito à infecção, em comparação com as pessoas que recebem as duas doses”. E destaca: “como se não bastasse, a aplicação parcial pode favorecer as versões mais resistentes do coronavírus”, caso da “Ômicron”.

DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 18-12-2021

CEPA “ÔMICRON” DA COVID DEIXA POPULAÇÃO EM ALERTA

DUO BEM CASADO NO “MÚSICA NA PRAÇA”

GOVERNADOR DÓRIA ASSUME DEFESA DO CONSERVATÓRIO

TATUÍ DISPONIBILIZA 117 VAGAS PARA O CENSO 2022

GRIPE É A NOVA PREOCUPAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

O TEATRO ELEITORAL – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUES

IGREJA MATRIZ LANÇA SELO E HINO COMEMORATIVO

CAMPANHA INCENTIVA ADOÇÃO DE CÃES

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

FALECIMENTOS – FUNERÁRIO PARAÍSO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DE SETEMBRO DE 1908

ELEKTRO ABRE VAGAS PARA CURSO DE ELETRICISTAS

CÂMARA ENTREGA TÍTULOS DE CIDADANIA

NOTAS DA CÂMARA

NOTAIS E NOTÍCIAS

ESCRITOR EM PRÊMIO DE LITERATURA

COLUNA GENTE

PREFEITURA ALERTA SOBRE A PANDEMIA DA COVID-19

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

TATUÍ CONTEMPLADA COM CASA DA MULHER

ANTIGOMOBILISMO ELEGE NOVA DIRETORIA

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

CONFIRA O ABRE E FECHA EM TATUÍ NO NATAL E ANO NOVO

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Lei Complementar 034 que institui a nova taxa do lixo no município, leis, decretos e atos da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí