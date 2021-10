 LEGISLATIVO EXIGE CUMPRIMENTO DO REGIMENTO DO CONSERVATÓRIO

/Secretário Sá Leitão recebe ofícios de Antonio Marcos de Abreu, presidente da Câmara Municipal de Tatuí.

Na terça-feira (19), o secretário Sérgio Sá Leitão, da pasta estadual da Cultura, foi recebido pelo prefeito Miguel Lopes (PSDB), em reunião no Paço Municipal, com a presença da deputada Damaris de Moura (PSDB), presidente Antonio Marcos de Abreu (Câmara de Tatuí), vereadores e outros convidados.

Na pauta da discussão, a situação que se encontra o Conservatório Dramático e Musical “Dr. Carlos de Campos”, administrado desde janeiro de 2021 pela Organização Social Sustenidos.

A demissão de dez funcionários por esta organização social provocou reação na Câmara Municipal, iniciada pelo presidente Antonio Marcos de Abreu (PSDB). As reclamações sobre a atual administração se avolumaram e fez com que o secretário Sá Leitão viesse à Tatuí para tentar solucionar o impasse. Embora há algum tempo na pasta, Sá Leitão não conhecia as instalações do Conservatório, o que o fez nesta terça-feira (19).

O prefeito Miguel Lopes afirma que “de positivo, ele anunciou para 2022 um orçamento recorde para o Conservatório, no valor de R$ 27,6 milhões. “Agradeço a todos os envolvidos, que de maneira séria e democrática, participaram da construção desse momento importante para Tatuí. O anúncio que o secretário fez foi muito positivo e ainda, a transparência da reunião foi essencial, onde foram chamados todos os interessados neste assunto”, destacou o prefeito. Diz ainda Miguel que “foi uma reunião séria e democrática e agradece a presença de todos no Paço Municipal”.

Presidente da Câmara pede

cumprimento do Regimento Escolar

Durante a reunião no Paço Municipal, o presidente Antonio Marcos de Abreu, como Chefe do Poder Legislativo de Tatuí, protocolou dois ofícios endereçados ao secretário Sá Leitão e Alessandra Costa, diretora executiva da OS Sustenidos. Nestes documentos, o parlamentar pede o fiel cumprimento do Regimento Escolar do Conservatório de Tatuí. O secretário e a diretora disseram ao presidente da Câmara que entendem a magnitude do Conservatório para os tatuianos, além da importância da instituição para os cenários estadual, nacional e latino-americano. Anteciparam que a previsão é de aumentar a qualidade e a oferta de cursos, com mínimo de 2.000 alunos e se mostraram dispostos ao diálogo, informa o presidente da Câmara.

Pugilismo – Durante o encontro com o secretário houve um incidente entre o titular da Cultura e o vereador Eduardo Sallum (PT). O clima ficou tenso e houve certo desconforto entre os presentes, como mostram imagens de um vídeo. O Departamento de Comunicação do Governo do Estado enviou um “press release” para os jornais, com o seguinte teor: “O Secretário da Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá Leitão, foi agredido verbalmente, ofendido e ameaçado nesta terça-feira (19) pelo vereador de Tatuí, Eduardo Sallum, do Partido dos Trabalhadores (PT), durante reunião na Prefeitura da cidade. Em resposta, o secretário se defendeu veemente e exigiu que a conversa fosse realizada com respeito e civilidade, como estava sendo até a intervenção do parlamentar. As ofensas do parlamentar começaram quando o secretário questionou um número equivocado sobre o orçamento da Secretaria que havia sido mencionado pelo vereador Eduardo Sallum”. Um vídeo enviado para a redação do Jornal Integração mostra que houve momentos tensos entre as duas partes.

O presidente Antonio Marcos de Abreu (PSDB) disse que, representando o Poder Legislativo, pediu desculpas ao secretário Sá Leitão pelo desagradável incidente.

PROJETO DA SUSTENIDOS CONFLITA

COM REGIMENTO ESCOLAR

No site do Conservatório está estampado o Regimento Escolar que define o modelo pedagógico da escola de música e sua composição. Este método foi aprimorado durante os anos para tornar a escola em referência no ensino municipal. O Artigo 25, assim define o modelo pedagógico: “Os Grupos Pedagógico-Artísticos são formados por alunos bolsistas e por professores e monitores, organizados e orientados por um Regente ou Coordenador e nos quais os alunos podem vivenciar a experiência de atuar ao lado de profissionais de suas respectivas áreas, constituindo-se em ferramenta essencial na sua qualificação para o mercado de trabalho”. E o § 1° define que “São os Grupos Pedagógico-Artísticos: a) Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí; b) Banda Sinfônica do Conservatório de Tatuí; c) Coro Sinfônico do Conservatório de Tatuí; d) Grupo de Percussão do Conservatório de Tatuí e) Camerata de Violões do Conservatório de Tatuí; f) Grupo de Performance Histórica do Conservatório de Tatuí; g) Big Band do Conservatório de Tatuí; h) Jazz Combo do Conservatório de Tatuí; i) Grupo de Choro do Conservatório de Tatuí; j) Ensemble de Performance Histórica; k) Companhia de Teatro do Conservatório de Tatuí”.

De acordo com o contrato de gestão, firmado entre a Secretaria da Cultura e a OS Sustenidos, tudo leva a crer que a gestora desconhecia este Regimento Escolar. Em seu projeto pretende transformar todos os grupos musicais, compostos só por alunos, eliminando professores e monitores. Esta ação cria um retrocesso na escola de música e pode desestimular alunos a continuar a estudar no Conservatório de Tatuí, diz um professor que prefere o anonimato. Nos últimos dias, quando a Câmara Municipal reagiu com veemência contra esta organização social, a diretoria mudou de comportamento. Programou apresentações do Grupo de Choro na Praça da Matriz, às terças-feiras, produziu um vídeo com a Orquestra Sinfônica Paulista, com participação de professores e alunos e exibiu na internet. E, dia 11 de novembro, a Banda Sinfônica inicia ensaios presenciais para uma apresentação no dia 27 de novembro no coreto da Praça da Matriz.

O TEOR DOS OFÍCiOS ENTREGUES

O presidente Antonio Marcos de Abreu encaminhou à imprensa o teor dos ofícios entregues ao secretário da Cultura e diretora executiva da Sustenidos. Veja os itens do ofício:

1) Que seja fielmente cumprido o Regimento Escolar, em especial o disposto no artigo 25, Capítulo IV – Dos Grupos Pedagógicos e Grupos Pedagógico Artístico.

2) Que seja mantido o quadro de monitores, método encontrado pelas administrações anteriores para legalizar a situação funcional desses profissionais no Conservatório.

3) Que seja eliminada do atual contrato de gestão, toda e qualquer disposição que contraste o Regimento Escolar.

4) Que o método de apresentações anuais dos grupos musicais sejam retomadas (22 apresentações), para que a comunidade de Tatuí tenha a oportunidade de acompanhar o trabalho desenvolvido pelo Conservatório, bem como sirva de estímulo à nossas crianças.

5) Seja aumentada a verba destinada ao Conservatório, já para o exercício de 2021, a fim de corrigir defasagens passadas e para que esta nobre escola possa, ainda mais brilhantemente exercer o seu ofício.

6) Sejam os colaboradores recém demitidos, recontratados para bem continuar suas atividades junto ao Conservatório.

