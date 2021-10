CÂMARA CONVIDA GESTORA DO CONSERVATÓRIO PARA ESCLARECIMENTOS

Na quarta-feira (13), o vereador Antonio Marcos de Abreu (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Tatuí, voltou a apresentar requerimentos com questionamentos sobre a administração do Conservatório “Dr. Carlos de Campos” de Tatuí. Um desses documentos, baseado no artigo 320 do Regimento Interno da Câmara, pede que se convide a Sustenidos Organização Social de Cultura, gestora da escola de música, “para prestar informações e esclarecimentos nesta Casa Legislativa”.

O requerimento indaga quantos colaboradores foram demitidos após a assunção da gestora e qual foi o critério utilizado para essas dispensas. Marcos pergunta sobre a possibilidade de novas demissões, se haverá manutenção da estrutura de alunos e cursos, se ocorrerá fechamento dos cursos de artes cênicas e área de choro, qual é o atual patrimônio da escola de música e sua capacidade de atuação e atendimento e se consta, no planejamento, a retomada de projetos de música e teatro em nível estadual e nacional, como Pró-Bandas, Coreto Paulista, Festival de Campos do Jordão, Festival de MPB, Festival Estudantil de Teatro e conferências internacionais, além da participação e gravação de músicas de diversas orquestras.

Além disso, o parlamentar quer saber se está no planejamento a retomada da Orquestra Sinfônica Paulista e outros grupos musicais. Questiona ainda se foi destinada verba suplementar em 2021, para complementar seu orçamento. E se o Governo do Estado efetua os repasses necessários à instituição, e qual o número de alunos matriculados nos cursos oferecidos pela escola.

O vereador Antonio Marcos apresenta requerimentos à Alessandra Costa, diretora executiva da “OS Sustenidos”. atual gestora do Conservatório. O vereador pergunta qual o número de alunos matriculados nos cursos oferecidos pela instituição, especificando cada curso, com relação aos anos de 2019, 2020 e 2021, e se neste ano foram ministrados os cursos de Teatro, Artes Plásticas, Literatura e Cinema, bem como se existe previsão de turmas para o ano de 2022.

Na justificativa, o parlamentar cita que as informações apuradas pela mídia são preocupantes (demissões, extinções dos cargos de monitor, fechamento de cursos das artes cênicas e dos cursos da área de choro e até o fechamento do Polo de São José do Rio Pardo) e afetam não apenas a comunidade local. “Da forma em que estão representam um risco iminente à cultura do País, pois desconsideram a importância e a posição de excelência do Conservatório de Tatuí no cenário mundial. Tais fatores causam espanto e temor perante a comunidade local. O Conservatório é fruto de um trabalho árduo de inúmeras autoridades, profissionais, população tatuiana e associações de amigos, desde sua gênese”, destaca o vereador.

PROJETO DA SUSTENIDOS CONFLITA

COM REGIMENTO ESCOLAR

No site do Conservatório está estampado o Regimento Escolar que define o modelo pedagógico da escola de música e sua composição. O artigo 25 estabelece que “Os Grupos Pedagógico-Artísticos são formados por alunos bolsistas e por professores e monitores, organizados e orientados por um Regente ou Coordenador e nos quais os alunos podem vivenciar a experiência de atuar ao lado de profissionais de suas respectivas áreas, constituindo-se em ferramenta essencial na sua qualificação para o mercado de trabalho”.

E o § 1° define que “São os Grupos Pedagógico-Artísticos: a) Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí; b) Banda Sinfônica do Conservatório de Tatuí; c) Coro Sinfônico do Conservatório de Tatuí; d) Grupo de Percussão do Conservatório de Tatuí e) Camerata de Violões do Conservatório de Tatuí; f) Grupo de Performance Histórica do Conservatório de Tatuí; g) Big Band do Conservatório de Tatuí; h) Jazz Combo do Conservatório de Tatuí; i) Grupo de Choro do Conservatório de Tatuí; j) Ensemble de Performance Histórica; k) Companhia de Teatro do Conservatório de Tatuí.

O Jornal Integração publicou que dia 29 de setembro, uma reunião promovida pela OS Sustenidos, com professores do Conservatório, praticamente coloca um fim nos propósitos de ensino profissionalizante da escola de música de Tatuí. Este fim do Conservatório resume-se na não observância por parte da Sustenidos em mudar o modelo pedagógico da escola e compor os grupos musicais somente com alunos.

O semanário teve acesso a um áudio da reunião e a gravação revela o firme propósito de a organização social desmontar toda a estrutura física e humana da considerada melhor escola de música da América Latina. A reunião tratava da extinção de cargos de monitores. Estes cargos constam do Artigo 25 do Regimento Escolar e uma mudança confronta com os objetivos do ensino musical do Conservatório. Também ficou claro que poderia haver demissões, caso o monitor não se enquadrasse no cargo de professor. Durante a gravação, sua administração alega falta de repasses da Secretaria de Estado da Cultura e o congelamento do orçamento do Conservatório.

A um jornal regional, a direção do Conservatório ressalta que a informação não procede e que não há intenção de desmontar a estrutura física da escola. Para a Sustenidos, em nota, “A reestruturação irá aumentar o protagonismo dos alunos e alunas nos Grupos Artísticos; aumentar em 42% o número de bolsas concedidas; aumentar o tempo de vigência e pagamento das Bolsas Performance (de quatro para nove meses); e rever a nomenclatura de cargos. Haverá um remanejamento das horas-aula trabalhadas”.

O Contrato de Gestão da OS Sustenidos, publicado no Diário Oficial de 30 de dezembro de 2020, na página São Paulo, 130 (257) – 39, mostra a clara intenção em não seguir o artigo 25 do Regimento Escolar do Conservatório e com a participação somente de alunos nos grupos musicais, a nítida intenção em transformar a escola em “laboratório de experiência musical” e esquecer a metodologia pedagógica aplicada durante anos com sucesso.

No contrato de gestão, em claro confronto com o Regimento Escolar do Conservatório, principalmente o artigo 25, a OS Sustenidos privilegia um método somente com a participação de alunos: “Os 6 Grupos Artísticos musicais propostos abarcarão a maioria dos instrumentos dos cursos oferecidos pelo Conservatório, atendendo a área da Música de Concerto com a Orquestra Sinfônica, a Banda Sinfônica, o Coro de Câmara e o Grupo de Percussão. Na área de Música Popular, haverá a Big Band e o Grupo Regional Brasileiro, ampliando os conceitos que existem hoje no Grupo de Choro e na Camerata de Violões. A configuração dos grupos em 2021 será a seguinte: 1. Orquestra Sinfônica – 63 alunos (as) bolsistas 2. Banda Sinfônica – 55 alunos (as) bolsistas 3. Big Band – 16 alunos (as) bolsistas 4. Coro de Câmara – 21 alunos (as) bolsistas 5. Regional Brasileiro (instrumental) – 18 alunos (as) bolsistas 6. Grupo de percussão – 12 alunos (as) bolsistas 7. Grupo de Teatro – 10 alunos (as) bolsistas. A partir do segundo semestre de 2021, todos os sete Grupos Artísticos serão compostos exclusivamente por alunos (as) bolsistas, para que seja possível desenvolver a autonomia e o protagonismo desses jovens”.

DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 16-10-2021

SABESP PROJETA INVESTIR R$ 122 MILHÕES EM TATUÍ

PREFEITURA VAI CONSTRUIR CENTRO DE FISIOTERAPIA

AULAS PRESENCIAIS OBRIGATÓRIAS NO ESTADO

ESCOLA DE SAMBA GRAVA CLIP DO CARNAVAL DE 2022

UTI DA SANTA CASA VOLTA A RECEBER PACIENTES DE COVID

NÃO HÁ BELEZA NA MISÉRIA – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUES

FUNDO SOCIAL INICIA NOVOS CURSOS

EMPRESA ALTERA HORÁRIO DE ÔNIBUS NA REGIÃO

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

FALECIMENTOS – GRUPO PARAÍSO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DE 1908

COMPOSITOR LANÇA NOVO CD

IGREJA CELEBRA DIA DO NASCITURO

MÚSICO DE TATUÍ COMPÕE TEMA DA PADROEIRA DO BRASIL

COLETIVO FEMININO LANÇA VÍDEO

TATUÍ COM SALDO POSITIVO DE EMPREGOS

NOTÍCIAS DA CÂMARA DE TATUÍ

COLUNA GENTE

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

SECRETARIA DA AGRICULTURA INICIA CADASTRO ELETRÔNICO

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

PREFEITO ANUNCIA NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).