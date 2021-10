CÂMARA PREOCUPA-SE COM DEMISSÕES NO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ

Dia 29 de setembro, o vereador Antonio Marcos de Abreu, presidente da Câmara, citou os nomes dos demitidos: Carlos (arquivista musical), Preto (supervisor de programação visual, com 33 anos na escola), Fernanda (assistente de Secretaria Escolar), Higino (porteiro), Lucilene (assistente social), Sarah (Compras), André (assistente de produção), Thiago (gerente jurídico), Wilson (RH) e Ésio (RH).

Na segunda-feira (4), o vereador Antonio Marcos de Abreu, presidente da Câmara Municipal de Tatuí, apresentou requerimento endereçado ao governador João Dória questionando a OS Sustenidos sobre reunião realizada dia 29 de setembro com monitores da escola de música. O vereador se baseia em matéria publicada pelo Jornal Integração de que haveria redução no quadro de monitores (músicos) e que podem ser demitidos 35 profissionais.

Esta reunião ocorreu no Conservatório após a direção da OS Sustenidos de Tatuí entregar uma lista na mão de um músico para ele escolher quem ficaria. Segundo uma fonte, o músico não descartou ninguém e manteve todos. Este gesto levou a coordenação da escola a marcar a reunião com os monitores e alegou-se que o cargo de monitor vai ser extinto. Monitores são músicos experientes que orientam alunos em uma série de instrumentos. A mesma fonte informa que não tem dúvida que haverá demissões, caso a Sustenidos não recue em seu propósito.

O vereador Antonio Marcos de Abreu recorre a publicações no Jornal Integração, desde a saída da Abaçaí da direção do Conservatório até a assunção da Organização Social Sustenidos para administrar o Conservatório. Alerta o vereador: “Trata-se de uma medida preventiva, em razão de abertura de procedimento administrativo interno em face da atual gestora do Conservatório, ainda não finalizado. A medida tem o objetivo de assegurar a continuidade das atividades, sem que haja prejuízo aos alunos do Conservatório e à população.” (g.n.), disponível em: http://www.cultura.sp.gov.br/convocacao-conservatorio-de-tatui/. Todavia, as informações apuradas pela mídia são preocupantes, considerando que as medidas previstas (demissões, extinções dos cargos de monitor, fechamento de cursos das artes cênicas e dos cursos da área de choro e até o fechamento do Polo de São José do Rio Pardo) afetam não apenas a comunidade local. Da forma em que está elas representam um risco iminente à cultura do País, pois desconsideram a importância e a posição de excelência do Conservatório de Tatuí no cenário mundial. Recentemente noticiado e materializado pelo Jornal Integração de Tatuí, há todo o enredo do acordo realizado entre Estado, Município, Deputado Federal Samuel Moreira e Deputada Estadual Damaris Moura, o que, aparenta não estar sendo cumprido pela entidade gestora, OS Sustenidos, disponível em: https://jornalintegracao.com.br/2021/09/23/sustenidos-rompe-acordo-com-a-prefeitura-diz presidente-da-camara/. Ainda, no dia 29 de setembro de 2021, conforme noticiou o Jornal Integração em sua versão digital, onde teve acesso a informações tratadas nesta reunião, a OS Sustenidos demonstra clara intenção de por fim à maior Escola de Música da América Latina, notável escola que já formou inúmeros e excelentes profissionais músicos, que atuam pelo mundo inteiro. Nesta reunião, foi deixado claro que 50% dos professores serão desligados até o fim de outubro próximo, cerca de 35 professores, somando-se aos demais profissionais (10 da área administrativa) já dispensados, passamos de 50 pessoas, famílias que perderam seu posto de trabalho e incontáveis e imensuráveis alunos que não terão mais acesso à música, a um excelente ensino, que era referência internacional. Sustentou a OS Sustenidos, que o Governo do Estado de São Paulo não está efetuando os repasses necessários e que há um congelamento do orçamento”. O mesmo requerimento foi enviado ao prefeito Miguel Lopes, deputado Carlos Pignatari (presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo) e liderança do PSDB na Assembleia Legislativa. O deputado Carlos Giannazi (PSOL) apresentou requerimento na Assembleia Legislativa convocando o Secretario da Cultura e o representante da OS Sustenidos para dar explicações sobre o que ocorre no Conservatório de Tatuí.

Entenda o que acontece com o Conservatório

Na administração do maestro Antonio Carlos Neves Campos, durante 24 anos, o músico adotou métodos pedagógicos previamente estudados por uma equipe de professores e músicos que entendem o propósito da escola de Tatuí: preparar os músicos formados pela escola para atuar como profissionais. O maestro Adriano Machado, em matéria publicada pelo Jornal Integração, explicou, didaticamente, a metodologia adotada. O Conservatório, com apenas recursos da Secretaria de Estado da Cultura, mantinha cerca de cinquenta grupos musicais na escola. A Orquestra Sinfônica Paulista contava com a participação de 70% de professores e 30% de alunos, para que estes se aprimorassem em seus instrumentos. O mesmo ocorria com a Banda Sinfônica, SamJazz e outros conjuntos musicais. Era oferecido à população e jovens Festival de MPB, Festival Estudantil de Teatro, apresentações do Coral Da Boca Pra Fora, peças teatrais e inúmeros concertos durante o ano.

Com a saída do maestro Neves, a escola reduziu a participação de professores nos conjuntos musicais, mas não desativou a metodologia implantada pela administração anterior. Agora, no Contrato de Gestão da OS Sustenidos, publicada no Diário Oficial de 30 de dezembro de 2020, na página São Paulo, 130 (257) – 39 “Os 6 Grupos Artísticos musicais propostos abarcarão a maioria dos instrumentos dos cursos oferecidos pelo Conservatório, atendendo a área da Música de Concerto com a Orquestra Sinfônica, a Banda Sinfônica, o Coro de Câmara e o Grupo de Percussão. Na área de Música Popular, haverá a Big Band e o Grupo Regional Brasileiro, ampliando os conceitos que existem hoje no Grupo de Choro e na Camerata de Violões. A configuração dos grupos em 2021 será a seguinte: 1. Orquestra Sinfônica – 63 alunos (as) bolsistas 2. Banda Sinfônica – 55 alunos (as) bolsistas 3. Big Band – 16 alunos (as) bolsistas 4. Coro de Câmara – 21 alunos (as) bolsistas 5. Regional Brasileiro (instrumental) – 18 alunos (as) bolsistas 6. Grupo de percussão – 12 alunos (as) bolsistas 7. Grupo de Teatro – 10 alunos (as) bolsistas. A partir do segundo semestre de 2021, todos os sete Grupos Artísticos serão compostos exclusivamente por alunos (as) bolsistas, para que seja possível desenvolver a autonomia e o protagonismo desses jovens”.

Esta metodologia apresentada pela atual administração do Conservatório conflita com todo passivo pedagógico que deu certo na escola de música de Tatuí. Ou seja, a presença de professores nos grupos musicais. E o que suscita um olhar mais atento é o próprio estatuto da OS Sustenido. O artigo artigo 3º deixa claro que “A Sustenidos tem como missão promover, com excelência, a educação musical e a prática coletiva de música, tendo em vista gerações em formação”. Neste quesito, esta Organização Social promove com excelência o Projeto Guri, sob sua administração. Outra mudança drástica na metodologia pedagógica é que os grupos musicais sempre tinham a meta de 22 concertos anuais a cumprir. A Sustenidos reduziu para apenas quatro, segundo um professor da escola.

A Secretaria de Estado da Cultura enviou ao Jornal Integração uma “Nota à imprensa” tentando explicar a atual celeuma sobre as demissões no Conservatório de Tatuí. Em sua manifestação, a pasta da Cultura não se refere às 10 demissões já ocorridas na área administrativa, principal questionamento do vereador Antonio Marcos de Abreu, presidente da Câmara Municipal de Tatuí. E deixa claro, inclusive com valores, que o problema da escola de música não é financeiro. Leia abaixo a íntegra do texto enviado à redação:

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo informa que tem um compromisso com a manutenção e qualificação do Conservatório de Tatuí, uma das mais bem sucedidas ações no setor de formação musical no país. Não procede a informação de demissões em massa ou de fechamento da instituição.

Somente em 2021 o orçamento do Conservatório de Tatuí é de R$ 26,6 milhões e a previsão para 2022 é de R$ 27,5 milhões. A instituição conta, atualmente, com 158 professores contratados e atende a aproximadamente 2 mil alunos, dos quais cerca de 200 se formam anualmente. Além disso, oferece 100 cursos diferentes, entre regulares, livres e de aperfeiçoamento – todos gratuitos. Atua ainda na difusão cultural, com a realização regular de audições, recitais, concertos e espetáculos teatrais, entre outros.

Todos os compromissos assumidos com a comunidade têm sido rigorosamente cumpridos pela Sustenidos Organização Social de Cultura, gestora do Conservatório de Tatuí. Entre eles está garantir a excelência que esta instituição merece com investimentos em reformas, conservação e manutenção do equipamento e de seu patrimônio, alinhados com a missão de promover a educação musical e a prática coletiva da música, tendo em vista o desenvolvimento humano de gerações em formação, buscando trazer ainda mais qualidade nos serviços prestados.

