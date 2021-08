Destaques da edição de 28-8-2021

PREFEITO MIGUEL NO PSDB

Dia 18 de agosto, o prefeito Miguel Lopes deixou o MDB e filiou-se ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), em um ato político em São Paulo, com a presença do vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) e ex-deputado Luiz Gonzaga Vieira de Camargo. A ficha de filiação foi abonada pelo deputado federal Samuel Moreira (PSDB) e Alexandre Grandino Teles, presidente do diretório municipal do partido em Tatuí, também presentes. O vice-governador Rodrigo Garcia era filiado ao DEM e ingressou no PSDB a pedido do governador João Dória.

PAPA RECEBE DOCUMENTOS PARA ELEVAR MATRIZ A BASÍLICA

SANTA CASA DE TATUÍ REDUZ SEGUNDA CLÍNICA PARA COVID-19

PREFEITURA INAUGURA CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO

ADVOGADO TATUIANO INTEGRA COMISSÃO DE DIREITO DA OAB

O GOLPE E A RESISTÊNCIA – GAUDÊNCIO TORQUATO

IMPEACHMENT CONTRA MINISTRO NÃO TEM FUNDAMENTO

ETEC DE TATUÍ SELECIONA PROFESSORES

BANDA DO MARCATTO NO “MÚSICA NA PRAÇA”

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO

SEBRAE ALERTA PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS

COLUNA DESABAFO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS PUBLICADAS EM MAIO DE 1908

NOTÍCIAS DA CÂMARA

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA OFICINAS CULTURAIS

PREFEITURA INAUGURA NOVA BASE DO SAMU

FUNDO SOCIAL INSCREVE PARA NOVOS CURSOS

ALUNOS PLANTAM ÁRVORES EM ESCOLA MUNICIPAL

PROGRAMA OFERECE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitrura de Tatui, Tatuiprev (Instituto de Previdência Própria do Município de Tatui), Associação Amigos do Basquete de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).