Destaques da edição de 21-8-2021

AGOSTO COM MENOR CONTÁGIO PELA COVID-19 EM TATUÍ
PREFEITO CONTA COM APOIO DA CÂMARA
SAÚDE VACINA JOVENS COM COMORBIDADES
TATUÍ RECEBE BASE MÓVEL DA POLÍCIA MILITAR
PODER JUDICIÁRIO AFASTA PREFEITO DE CERQUILHO
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
FALECIMENTOS
DESTAQUES
PORANDUBAS – GAUDÊNCIO TORQUATO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTICIAS DE MAIO DE 1908
ATIVIDADES COMEMORAM SEMANA DA JUVENTUDE
TATUIANO INTEGRA PARLAMENTO REGIONAL DE VEREADORES
NOTÍCIAS DA CÂMARA
COLUNA POLICIAL
PALAVRAS CRUZADAS
MÚSICA NA PRAÇA
TREVO DA SP127 EM OBRAS
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
COLUNA GENTE
PREFEITURA CADASTRA JOVENS COM MAIS DE 18 ANOS PARA VACINA CONTRA A COVID-19
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura Municipal de Tatuí, editais do Tatuiprev e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí)
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