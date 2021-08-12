Destaques da edição de 14-8-2021

POPULAÇÃO DE TATUÍ SE DESPEDE DA PREFEITA MARIA JOSÉ
TATUÍ COM MÉDIA DIÁRIA DE 15 CASOS DA COVID-19
CÂMARA EMPOSSA NOVO PREFEITO DE TATUÍ
MUDANÇA – GAUDÊNCIO TORQUATO
DESTAQUES
VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE CONTINUA
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – FATOS DE 10/5/1908
SECRETARIA CERTIFICA CUIDADORES DE ANIMAIS
MORTE DE PEIXES PROVOCA INTERDIÇÃO DE LAGO
“SÁBADO VERDE” PLANTA DEZENAS DE ÁRVORES
NOVOTEC PRORROGA INSCRIÇÕES
CLASSIFICADOS
COLUNA POLICIAL
PARÓQUIA REALIZA NOVENA À SAGRADA FAMÍLIA
MONTADORAS UTILIZAM CAMPO DE PROVAS DA FORD
SECRETARIA RECOLHE EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS
SAÚDE CONSCIENTIZA SOBRE ALEITAMENTO MATERNO
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTE
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
NOVELAS
IGREJA DE SÃO JOSÉ ELEVADA A SANTUÁRIO
COLUNA GENTE
MATÉRIAS OFICIAIS
(Atos oficiais da Prefeitura de Tatuí, atos da Câmara Municipal de Tatuí, atos oficiais do CREA e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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