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Destaques da edição de 14-8-2021

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POPULAÇÃO DE TATUÍ SE DESPEDE DA PREFEITA MARIA JOSÉ

TATUÍ COM MÉDIA DIÁRIA DE 15 CASOS DA COVID-19

CÂMARA EMPOSSA NOVO PREFEITO DE TATUÍ

MUDANÇA – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUES

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE CONTINUA

FALECIMENTOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – FATOS DE 10/5/1908

SECRETARIA CERTIFICA CUIDADORES DE ANIMAIS

MORTE DE PEIXES PROVOCA INTERDIÇÃO DE LAGO

“SÁBADO VERDE” PLANTA DEZENAS DE ÁRVORES

NOVOTEC PRORROGA INSCRIÇÕES

CLASSIFICADOS

COLUNA POLICIAL

PARÓQUIA REALIZA NOVENA À SAGRADA FAMÍLIA

MONTADORAS UTILIZAM CAMPO DE PROVAS DA FORD

SECRETARIA RECOLHE EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS

 SAÚDE CONSCIENTIZA SOBRE ALEITAMENTO MATERNO

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTE

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

NOVELAS

IGREJA DE SÃO JOSÉ ELEVADA A SANTUÁRIO

COLUNA GENTE

MATÉRIAS OFICIAIS

(Atos oficiais da Prefeitura de Tatuí, atos da Câmara Municipal de Tatuí, atos oficiais do CREA e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

This entry was posted on agosto 12, 2021 at 4:13 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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