Destaques da edição de 7-8-2021

INAUGURAÇÕES CELEBRAM O ANIVERSÁRIO DE TATUÍ
MUSEU RECEBE LIVRO DO STF EM HOMENAGEM A MINISTRO
MÉDICO DE TATUÍ VÍTIMA DE LATROCÍNIO
EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA NO CENTRO CULTURAL
LONGE DO PARLA,MENTARISMO – GAUDÊNCIO TORQUATO
DESTAQUES (CONCURSO PARA ESCREVENTE DO JUDICIÁRIO)
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
FALECIMENTOS
CONSERVATÓRIO OFERECE CURSOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DE MAIO DE 1908
PREFEITURA INAUGURA CRECHE NO JARDIM SANTA RITA
NOTÍCIAS DA CÂMARA
NOVAS ATIVIDADES COMEMORAM SEMANA DE PAULO SETUBAL
COLUNA DE ESPORTES
QUESTIONÁRIO CONTRIBUI PARA ELABORAR LEI ORÇAMENTÁRIA
CASOS DA COVID-19 CAEM EM TATUÍ
NOVELAS
COLUNA POLICIAL
PALAVRAS CRUZADAS
MICRORREGIÃO FORMALIZA EM PROGRAMA DO SEBRAE
PREFEITURA INTENSIFICA AÇÃO CONTRA O FRIO
NOTAS E NOTÍCIAS
GOVERNO ANUNCIA “CASA DA JUVENTUDE” PARA TATUÍ
POSSE DO CONSELHO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
CLASSIFICADOS
CANAL 1- NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
COLUNA GENTE
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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