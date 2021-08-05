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Destaques da edição de 7-8-2021

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INAUGURAÇÕES CELEBRAM O ANIVERSÁRIO DE TATUÍ

MUSEU RECEBE LIVRO DO STF EM HOMENAGEM A MINISTRO

MÉDICO DE TATUÍ VÍTIMA DE LATROCÍNIO

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA NO CENTRO CULTURAL

LONGE DO PARLA,MENTARISMO – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUES (CONCURSO PARA ESCREVENTE DO JUDICIÁRIO)

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

FALECIMENTOS

CONSERVATÓRIO OFERECE CURSOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DE MAIO DE 1908

PREFEITURA INAUGURA CRECHE NO JARDIM SANTA RITA

NOTÍCIAS DA CÂMARA

NOVAS ATIVIDADES COMEMORAM SEMANA DE PAULO SETUBAL

COLUNA DE ESPORTES

QUESTIONÁRIO CONTRIBUI PARA ELABORAR LEI ORÇAMENTÁRIA

CASOS DA COVID-19 CAEM EM TATUÍ

NOVELAS

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

MICRORREGIÃO FORMALIZA EM PROGRAMA DO SEBRAE

PREFEITURA INTENSIFICA AÇÃO CONTRA O FRIO

NOTAS E NOTÍCIAS

GOVERNO ANUNCIA “CASA DA JUVENTUDE” PARA TATUÍ

POSSE DO CONSELHO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

CLASSIFICADOS

CANAL 1- NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

COLUNA GENTE

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

This entry was posted on agosto 5, 2021 at 4:14 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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