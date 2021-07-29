Destaques da edição de 31-7-2021

PREFEITURA COMEMORA ANIVERSÁRIO DE TATUÍ
SEMANA DE PAULO SETUBAL SERÁ COM RETOMADA PRESENCIAL
MURAL DO PRONTO SOCORRO HOMENAGEIA PROFISSIOANAIS DE SAÚDE
FRIO INTENSO CAUSA PREJUÍZOS À AGRICULTURA
DERRAPADAS AUTORITÁRIAS – GAUDÊNIO TORQUATO
DESTAQUES
TATUÍ APRESENTA MELHOR RESULTADO NO COMBATE À COVID
TATUÍ COM QUASE 80% DE POPULAÇÃO IMUNIZADA
FALECIMENTOS
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – ABRIL DE 1908
SECRETARIA INAUGURA ECOPONTOS
NOTAS E NOTÍCIAS
TATUÍ CONTINUA NO COMBATE À DENGUE
COLUNA POLICIAL
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
PREFEITURA ALERTA SOBRE O CADASTRO DA VACINA DA COVID
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca, Comissão Executiva do MDB e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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