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Destaques da edição de 31-7-2021

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PREFEITURA COMEMORA ANIVERSÁRIO DE TATUÍ

SEMANA DE PAULO SETUBAL SERÁ COM RETOMADA PRESENCIAL

MURAL DO PRONTO SOCORRO HOMENAGEIA PROFISSIOANAIS DE SAÚDE

FRIO INTENSO CAUSA PREJUÍZOS À AGRICULTURA

DERRAPADAS AUTORITÁRIAS – GAUDÊNIO TORQUATO

DESTAQUES

TATUÍ APRESENTA MELHOR RESULTADO NO COMBATE À COVID

TATUÍ COM QUASE 80% DE POPULAÇÃO IMUNIZADA

FALECIMENTOS

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – ABRIL DE 1908

SECRETARIA INAUGURA ECOPONTOS

NOTAS E NOTÍCIAS

TATUÍ CONTINUA NO COMBATE À DENGUE

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

PREFEITURA ALERTA SOBRE O CADASTRO DA VACINA DA COVID

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca, Comissão Executiva do MDB e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

This entry was posted on julho 29, 2021 at 3:29 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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