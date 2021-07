BAIXAS TEMPERATURAS CAUSAM PREJUÍZO NA AGRICULTURA E PREFEITURA MOBILIZA PLANO PARA ACOLHER PESSOAS NAS RUAS

Julho se despede com frio muito intenso em vários estados do Brasil, temperaturas negativas, muita geada e novamente a chance de neve e por mais de um dia consecutivo. Estas previsões estão no Climatempo e o frio intenso deve começar a partir de quarta-feira (28) e permanecer por mais uns dias. Tudo isso é consequência de uma grande e forte frente fria que avança sobre o país na última semana de julho de 2021, que virá associada a uma massa de ar frio de origem polar muito forte, possivelmente a mais forte deste ano até agora, e a um ciclone extratropical, que será importante para a ocorrência da neve e de outras precipitações de inverno na região sul do Brasil.

Os agricultores já amargam as perdas com a primeiras geadas do mês. No município de Quadra, essencialmente agrícola, os primeiros reflexos da perda já são impactados. As culturas foram extremamente prejudicadas e um plantador de tomates perdeu toda sua produção no momento de colher. Mas não é só este estrago causado pelas geadas e alguns veem previsão zero de colheita.

O alerta de frio intenso para os próximos dias na região, emitido pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC), fez com que a Prefeitura de Tatuí traçasse um plano de ação conjunta e emergencial para acolher pessoas em situação de rua no município.

Na segunda-feira (26), no novo Paço Municipal, o vice-prefeito e secretário de Educação Miguel Lopes Cardoso Júnior, secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Alessandro Bosso, secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Coronel PM Miguel Ângelo de Campos, diretor de Segurança Pública, Francisco Carlos Severino, coordenador da COMPDEC (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil), Sérgio Luiz de Moraes, e Renata Rocha, representante do Fundo Social de Solidariedade se reuniram para definirem os detalhes desta “Ação Acolhida Emergencial”.

A partir da noite desta quarta-feira (28), até os dias em que o frio intenso persistir, sempre das 20 às 23 horas, todas as pessoas que se encontrarem em situação de rua em Tatuí serão abordadas e acolhidas pelas equipes do Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS), da Casa de Apoio ao Irmão de Rua São José, Guarda Civil Municipal (GCM) e Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC). Serão oferecidos pernoite e alimentação. A Prefeitura de Tatuí solicita o apoio da população para que, ao identificar alguma pessoa que esteja em situação de rua, ligue para a Guarda Civil Municipal, nos telefones 153 ou 199.