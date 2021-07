PREFEITURA INSTALA ECOPONTOS NA ZONA RURAL

Nesta quinta-feira (22). a Prefeitura de Tatuí instalou dois Ecopontos Rurais, na região do Bairro Guaxingú. Os dois ecopontos estão localizados na Estrada Tatuí/Iperó, saída da Rodovia SP-141. Um deles está próximo ao Km 3, ao lado do primeiro ponto de ônibus no sentido Iperó. O outro Ecoponto fica a 200 metros da escola municipal do bairro, também no sentido Iperó.

O projeto pioneiro foi idealizado pela equipe técnica da pasta da Agricultura coordenada pelo secretário José Hélio de Oliveira Júnior. O objetivo é a criação de espaços adequados destinados para o armazenamento temporário de materiais recicláveis e não recicláveis, até o momento da coleta e da destinação ambientalmente adequada.

No decorrer desta semana, foram realizadas ações de conscientização ambiental pelos integrantes da Cooperativa de Reciclagem de Tatuí junto à população da região atendida, informando sobre a importância do Ecoponto, sua localização e as formas de como proceder no momento do descarte e o uso correto das estruturas construídas.

“A questão dos resíduos é uma das grandes problemáticas da atualidade. A demanda pela implantação dos Ecopontos nos bairros rurais do nosso município surgiu ao observarmos a grande quantidade de materiais com potencial para reciclagem, além dos inservíveis (lixo orgânico) dispostos de maneira irregular em alguns pontos específicos. Com a instalação dessas estruturas, cada tipo de resíduo passa a ter o seu local específico para descarte, contribuindo assim, não apenas com a questão ambiental, por evitar a contaminação do solo, poluição visual e emissão de odores, mas, também, com outros aspectos ligados à saúde pública, pois o espaço limpo e organizado coíbe a presença de bichos e animais peçonhentos, além de favorecer visual e esteticamente a zona rural com estruturas organizadas para disposição de resíduos sólidos”, explicou o secretário José Hélio.

Os Ecopontos Rurais são compostos por três baias, sendo uma destinada ao armazenamento de material reciclável (papel, papelão, vidro e plástico) e duas destinadas aos resíduos não recicláveis (lixo orgânico). Vale ressaltar que nestes pontos não é permitido descarte de resíduos da construção civil (entulhos de obras) e resíduos volumosos (móveis, colchões, sofás etc.), sendo que para este tipo de resíduos a destinação deve ser feita por meio de contratação de caçamba particular, a qual dará o encaminhamento correto. Os Ecopontos localizados nos bairros Jardim Rosa Garcia e Jardins de Tatuí são outras alternativas para destinação ambientalmente adequada destes tipos de resíduos em pequenas quantidades, sendo aceito o volume máximo de 1 metro cúbico por pessoa.

A construção de novos Ecopontos Rurais em outras regiões de Tatuí está sendo projetada pelo Departamento Municipal de Meio Ambiente para os próximos semestres, com o intuito de expandir este projeto para uma parcela maior da população rural.

Os dois ecopontos do Bairro Guaxingú estão localizados na Estrada Tatuí-Iperó. Um deles está próximo ao Km 3, ao lado do primeiro ponto de ônibus no sentido Iperó. Já o outro Ecoponto fica a 200 metros da escola municipal do bairro, também no sentido Iperó.