Destaques da edição de 25-7-2021

CASOS REGRIDEM, MAS COVID-19 MATA EM TATUÍ
PREFEITURA FUNCIONA EM NOVAS INSTALAÇÕES
DEPUTADA DESTINA VERBA PARA CLÍNICA VETERINÁRIA
PREFEITA AGRADE LIVRO DO STF
BEM VINDA DE VOLTA – VERA HOLTZ
CONCESSIONÁRIA ABRE VAGA EM TATUÍ
O GOVERNO E SEUS CINTOS – GAUDÊNCIO TORQUATO
DESTAQUES
ENCONTRO DE CASAIS PROMOVE “ROJÃO DE BALÃO”
CONSERVATÓRIO DEVE APRESENTAR MOSTRA VIRTUAL
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA- JARBAS SOBRAL NETO
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – ABRIL DE 1908
TATUÍ CLASSIFICADA PARA PRÊMIO TURISMO
PREFEITURA OFERECE ACOLHIMENTO PARA MORADORES DE RUA
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA “BOLSA DO POVO EDUCAÇÃO”
NOTAS E NOTÍCIAS
COLUNA POLICIAL
GOVERNO AUTORIZA VOLTA PRESENCIAL EM CURSO SUPERIOR
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
TATUÍ REINAUGURA CENTRO DE REABILITAÇÃO
NOVELAS
CANAL 1- NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
COLUNA GENTE
MATÉRIAS OFICIAIS
(Caderno de 8 páginas da Prefeitura de Tatuí com Relatório de Gestão Fiscal, Leis e Decretos, Lei e Atos da Câmara Municipal de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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