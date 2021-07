Destaques da edição de 17-7-2021

TATUÍ VAI TER MAIS QUATRO ESCOLAS COM ENSINO INTEGRAAL

DIOCESE E BISPO COMEMORAM 23 ANOS DE MISSÃO EVANGÉLICA

TATUÍ REGISTRA REDUÇÃO DE CASOS DE COVID-19

LEITOS E UTI PARA COVID ESTÃO ABAIXO DA CAPACIDADE

OS VACINEIROS – GAUDÊNCIO TORQUATO

CONSUMIDOR.GOV SOLUCIONA PROBLEMAS ENTRE CLIENTES EMPRESAS

CAMPANHA ARRECADA MAIS DE 20 TONELADAS DE ALIMENTOS

FESTA JUNINA COM CARREATA

FALECIMENTOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – ABRIL DE 1908

NOTÍCIAS DA CÂMARA

NOTAS E NOTÍCIAS

DEPUTADO TRABALHA PELA CONSTRUÇÃO DE VIADUTO

RIR EM TEMPO DE ´PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

COLUNA POLICIAL

BATALHÃO REALIZA OPERAÇÃO ESPECIAL EM TATUÍ

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

TATUÍ VACINA TODOS CONTRA A GRIPE

PLANO SP FLEXIBILIZA ATIVIDADES ECONÔMICAS

ACOLHIDA ATENDE PESSOAS VULNERÁVEIS

MUSEU COM INSCRIÇÕES PARA FESTIVAL DE ARTE E CULTURA

CURSO DE MANICURE E CABELEREIRO

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

PREFEITURA ALERTA SOBRE CADASTRO PARA VACINA

(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).