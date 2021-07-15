«

Destaques da edição de 17-7-2021

by

TATUÍ VAI TER MAIS QUATRO ESCOLAS COM ENSINO INTEGRAAL

DIOCESE E BISPO COMEMORAM 23 ANOS DE MISSÃO EVANGÉLICA

TATUÍ REGISTRA REDUÇÃO DE CASOS DE COVID-19

 LEITOS E UTI PARA COVID ESTÃO ABAIXO DA CAPACIDADE

OS VACINEIROS – GAUDÊNCIO TORQUATO

CONSUMIDOR.GOV  SOLUCIONA PROBLEMAS ENTRE CLIENTES EMPRESAS

CAMPANHA ARRECADA MAIS DE 20 TONELADAS DE ALIMENTOS

FESTA JUNINA COM CARREATA

FALECIMENTOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – ABRIL DE 1908

NOTÍCIAS DA CÂMARA

NOTAS E NOTÍCIAS

DEPUTADO TRABALHA PELA CONSTRUÇÃO DE VIADUTO

RIR EM TEMPO DE ´PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

COLUNA POLICIAL

BATALHÃO REALIZA OPERAÇÃO ESPECIAL EM TATUÍ

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

TATUÍ VACINA TODOS CONTRA A GRIPE

PLANO SP FLEXIBILIZA ATIVIDADES ECONÔMICAS

ACOLHIDA ATENDE PESSOAS VULNERÁVEIS

MUSEU COM INSCRIÇÕES PARA FESTIVAL DE ARTE E CULTURA

CURSO DE MANICURE E CABELEREIRO

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

PREFEITURA ALERTA SOBRE CADASTRO PARA VACINA

(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

This entry was posted on julho 15, 2021 at 5:30 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Gravatar
Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Cancelar

Conectando a %s

%d blogueiros gostam disto: