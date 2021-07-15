Destaques da edição de 17-7-2021

TATUÍ VAI TER MAIS QUATRO ESCOLAS COM ENSINO INTEGRAAL
DIOCESE E BISPO COMEMORAM 23 ANOS DE MISSÃO EVANGÉLICA
TATUÍ REGISTRA REDUÇÃO DE CASOS DE COVID-19
LEITOS E UTI PARA COVID ESTÃO ABAIXO DA CAPACIDADE
OS VACINEIROS – GAUDÊNCIO TORQUATO
CONSUMIDOR.GOV SOLUCIONA PROBLEMAS ENTRE CLIENTES EMPRESAS
CAMPANHA ARRECADA MAIS DE 20 TONELADAS DE ALIMENTOS
FESTA JUNINA COM CARREATA
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – ABRIL DE 1908
NOTÍCIAS DA CÂMARA
NOTAS E NOTÍCIAS
DEPUTADO TRABALHA PELA CONSTRUÇÃO DE VIADUTO
RIR EM TEMPO DE ´PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
COLUNA POLICIAL
BATALHÃO REALIZA OPERAÇÃO ESPECIAL EM TATUÍ
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
TATUÍ VACINA TODOS CONTRA A GRIPE
PLANO SP FLEXIBILIZA ATIVIDADES ECONÔMICAS
ACOLHIDA ATENDE PESSOAS VULNERÁVEIS
MUSEU COM INSCRIÇÕES PARA FESTIVAL DE ARTE E CULTURA
CURSO DE MANICURE E CABELEREIRO
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
PREFEITURA ALERTA SOBRE CADASTRO PARA VACINA
(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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