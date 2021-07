DÓRIA ANUNCIA VACINA PARA JOVENS DE 12 A 17 ANOS

Neste domingo (11), o governador João Doria anunciou que dia 23 de agosto vai iniciar a vacinação contra a Covid-19 para jovens de 12 a 17 anos. Esta providência é possivel nos 645 municípios do estado de São Paulo, graças à aquisição de doses extras de imunizantes. Na primeira etapa, de 23 a 5 de setembro, serão priorizados adolescentes com comorbidade e grávidas. De 6 a 19 de setembro a vacina será aplicada na faixa etária entre 15 e 17 anos. E de 20 a 30 de setembro, será a vez de jovens de 12 a 14 anos em todo o estado, informa o governador Doria..

