MORRE O SERESTEIRO ROBERTO ROSENDO

Na segunda-feira (5), faleceu em Tatuí, aos 79 anos, o compositor, cantor, poeta e seresteiro Roberto Rosendo de Camargo. Ele estava internado no Hospital da Unimed de Tatuí desde o dia 27 de junho, com pneumonia e infecção de urina. Porém, seu quadro de saúde agravou-se e ele não resistiu. O corpo de Rosendo foi velado no Velório Municipal, das 11h30 às 13h30, e sepultado em seguida, no Cemitério “Cristo Rei”.

No dia 29 de maio de 2011, Rosendo sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) após um show no Hotel Jerubiaçaba, em Águas de São Pedro. Caiu e bateu fortemente a cabeça em uma das escadas do hotel. Foi socorrido e levado, à época, ao Hospital dos Fornecedores de Cana, de Piracicaba. Desde então, ficou em tratamento, em sua residência, sob os cuidados da família e profissionais da saúde.

Roberto Rosendo nasceu em Santo Anastácio, no interior de São Paulo, em 18 de dezembro se 1941. Filho de Francisco Rosendo de Camargo e Georgina Ferreira de Camargo e irmão de Renato, Ruth e Rachel. Casado com Eni Gabriel Luz de Camargo, pai de Marcos Demian, e avô de Marcos Vinicius e André Henrique.

Formou-se Professor em Estudos Sociais, História e Geografia, 1971 pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. É sócio do Lions Clube de Tatuí, desde 1º de novembro de 1989, sendo o autor do Hino do Cinquentenário deste clube de serviço. Seu padrinho foi Gilberto Mercadante. Foi Associado Honorário do Rotary Clube de Tatuí por 22 anos, no período de 01/06/1993 a 30/06/2015. Sócio fundador do Clube de Poesia de Tatuí, filiado à ASSETA, Faculdade de Filosofia. Membro da “Confraria dos Poetas” de Porto Alegre/RS. Pertence aos quadros das Lojas Maçônicas “ARLS Caridade III” e “ARLS União Fraterna” de Tatuí, atingiu o grau 33 para o REEA (Rito Escocês Antigo e Aceito) do Grande Oriente do Brasil, em 25 de novembro de 1995.

Rosendo foi apresentador de televisão, do programa “Entre Amigos”, da TV Convenção, de Itu. Foi Radialista da então Rádio Difusora AM de Tatuí (hoje Rádio Notícias FM) e colunista social do Jornal “Integração” de Tatuí, além de correspondente do jornal “O Estado de São Paulo”. Iniciou a carreira profissional como escriturário no Banco Moreira Sales, onde seguiu em Tatuí, até o cargo de subgerente, e depois foi gerente nas cidades de Jaú, Avaré Tietê e Boituva. Se aposentou como Gerente Geral em Sorocaba, em setembro de 1993.

Desde os cinco anos de idade já dizia que, ao crescer, seria compositor de músicas. Foi violonista, cantor, compositor, declamador, trovador e poeta. Estudou Canto Lírico no Conservatório de Tatuí, com o professor Francesco Ferry. Preferiu dedicar-se à música popular, e como cantor e compositor, participou de dezenas de Festivais de Música Popular, Regional, Seresta e Sertaneja, obtendo o 1º lugar como o “Melhor Intérprete da Música Sertaneja no Estado de São Paulo”, na TV Cultura, em 1982.

Foi um dos dez finalistas, dentre 2.600 músicas, no “Festival Nacional Rímula”, de Música Regional, no Teatro Olímpia, em São Paulo, realizado pelo SBT, em 1989. Obteve seis primeiros lugares nos Festivais de Seresta de Tatuí e o 1º lugar nos Festivais de MPB nas cidades de Rafard, Capivari, Capão Bonito, Itapetininga, Sorocaba, Santa Bárbara D’Oeste e Campinas, além de inúmeros Programas de Televisão em São Paulo, como o Programa “A Grande Chance”, de Flávio Cavalcanti, na extinta TV Tupi.

Ganhou 48 troféus como cantor e compositor em sua caminhada musical. Gravou seis CDs, sendo cinco com músicas de sua autoria e o último “Clássicos da Seresta”, no CD denominado “Seresta”. Seu primeiro LP foi produzido por Tonico e Tinoco, seus padrinhos, em 1986. É o autor dos Hinos Oficiais dos Municípios de Cerquilho (05/09/1984) e Boituva (27/09/1991).

Em 2011, Roberto Rosendo lançou o livro “Uni…Versos.. e eis a hora da ceifa dos meus versos”, onde a professora Leila Salum Menezes da Silva, assinando o prefácio desta obra, acentua: “Rosendo não é um homem distante. Nem a imagem erudita de uma figura. Nem o tipo complexo de alguém. Não! É muito próximo. Pelo poder da linguagem e da imaginação, revela dons de malabarista”. Descreve com emoção poética, “curvando-se, respeitosa, diante da coletânea de poesia ante a glória imperecível de seus versos”.

No site “Vagalume”, podem ser apreciadas 87 composições de Roberto Rosendo. São elas: A Cartinha; A Espera do Amor Ausente (Prelúdio); A Noite e o Mar; A Vida é Bela; Aconchego; Adeus Capital Paulista; Adoniram – Poeta do Povo; Andréia; Antes Que Acabem As Flores; Ave Maria Dos Lavradores; Benito; Bailão da Terceira Idade; Bicho Peludo; Bimbo; Bodas de Ouro; Bolso de Moleque; Bons Tempos Na Fazenda; Canarinho Cantador; Canção da Mérida; Canção da Rosa; Canção de Embalar Saudade; Canção do Poeta E Guerreiro; Canção em Parceria; Canta, Canta, Coração; Cantador Descuidado; Casa de Açúcar; Casinha Abandonada; Chora Viola Roberto Rosendo; Choro do Bancário; Cidadezinha; Ciúme e Despeito; Como Eu Queria; Convivência; ; De Braços Abertos; Dias Felizes; Dona Saudade; é Bem Capaz Que Ele Não Volte Mais!; E Eu C’o Meu, E Ela C’a Dela; Enxugue as Lágrimas; Festa de Batizado; Festa Junina (Domingo na Freguesia); Flor-canção; Forró do Rala-Coxa; Gamado; Hino à Boituva; Hino à Cerquilho; Hino de Centenário de Nascimento de Paulo Setúbal; Hino do Jubileu de Ouro do Lions Clube de Tatui; Hora de Partir; La Mexicanita; Lembra?; Manhã No Pantanal; Manhãs Ensolaradas; Menina da Esquina; Metades; Meu Ranchinho; Minha Despedida; Motivo de Canção; Nunca é Tarde Para Ser Feliz; O Aprendiz; O Esquecido; O Filho do Arnesto; O Lenço Vermelho; O Sonhador; O Tempo Deixa Prá Depois; Patricia; Presente de Natal; Quando Fa Notte; Quebrou O Pau No Galinheiro; Quem Diria; Quero Voltar; Réquiem Para Um Alcoólatra; Saudade da Paraíba; Saudade de Tatuí; Saudade do Trem Das Onze; Saudade Violada; Só Nós Dois, Violão E O Luar; Taboada do Amor; Tempestade; Um Certo Sorriso; Um Sonho Tão Bom; Valete de Espadas; Vestido Branco (Sonho de Verão); Vida Que Te Quero Vida; Viva A Vida; Vozes da Floresta; e Xote do Aposentado.

ROSENDO, PIONEIRO NO

COLUNISMO SOCIAL EM TATUÍ

Roberto Rosendo de Camargo foi o pioneiro no colunismo social em Tatuí, com coluna assinada e publicada dia 27 de junho de 1976, no Jornal Integração. O jornal era quinzenal e trouxe esta inovação em sua linha editorial.

Bem relacionado e cantor, Rosendo formava o perfil ideal para escrever a coluna. Suas primeiras notas relatam o casamento de Ana Lourdes Stape e Antonio Jorge. A boda de ouro de José Caporrino e Maria Castro. O noivado de Oséias Belaz Prate e Maria de Lourdes Rosa Dias foi comentado na coluna. O aniversário de Lourenço Dias Roas, no Clube dos Treze, com a presença do deputado José Felício Castelano, pratos preparados por Lázara Bueno Sallum e animação musical de Rolim do Bandolim e presenças de Zico Baltrami, Maria e Netinho Rudi. A festa de aniversário de Antenor Machado Sobrinho (Noi) e Neusa Peres Machado, abrilhantado pelos músicos Ivo de Oliveira, Caio do Cavaquinho, Luiz Curruira e Júlio de Lima. Outra festa citada são os aniversários de Plácido Rudi Neto e Heloisa Castro Lima Reali, com as presenças de José Domingos Fogaça (Neto Fogaça), José Mateus Peixoto, dr. José Geraldo de Almeida, Alexandre Sallum Filho, Zico Urso, João do Irineu e a música de Paulo Ribeiro. Na primeira coluna destacaram-se os aniversários de Luiz Antonio Passerani, Hélio Fontes, dr. Augusto Lanza, Fernando Lopes Plens e José Pozzi. A festa foi na Fazenda Noêmia, com muito churrasco. Os aniversários de Paulo “Cacheta” e os 66 anos de Francisco Rosendo de Camargo, pai do colunista, também foram celebrados. E uma nota de despedida de Jari, do BB de Tatuí para assumir cargo em Olímpia iniciava o colunismo social em Tatuí.