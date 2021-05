REDE MUNICIPAL VOLTA ÀS AULAS PRESENCIAIS EM TATUÍ

Na segunda-feira (10), a Prefeitura de Tatuí deverá realizar a volta às aulas presenciais dos alunos do Ensino Fundamental I e II e EJA (Educação de Jovens e Adultos). O retorno presencial dos alunos das Pré-Escolas será no dia 17/05 (segunda-feira). Dia 31/05 (segunda-feira), voltam os alunos das Creches Municipais.

Para garantir esse retorno, mais de 1.400 profissionais da Educação, entre professores, coordenadores, diretores, monitores, porteiros e auxiliares de serviços gerais, participaram, entre 26 e 30 de abril, de capacitação sobre os protocolos de segurança para aulas presenciais, com enfoque em abordar e observar a situação emocional dos alunos.

As unidades escolares da Prefeitura de Tatuí receberam o “Protocolo de Retorno às Aulas Presenciais” (indicado pelos órgãos da Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde), com as orientações necessárias para este processo de retorno. A Secretaria Municipal de Educação entregou materiais, entre eles: tapetes sanitizantes, lixeiras com pedal, fitas zebradas, máscara face” shield”, totens para álcool em gel e frascos de álcool em gel.

O “Protocolo de Retorno às Aulas Presenciais” exige que as escolas da Rede Municipal de Ensino de Tatuí devem respeitar o limite percentual máximo de presença de alunos matriculados, em conformidade com o Plano São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo. Em razão da pandemia da Covid-19, desde o dia 23 de março de 2020 as aulas presenciais estão suspensas no município de Tatuí.