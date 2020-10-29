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Destaques da edição de 31-10-2020

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VISITA AOS CEMITÉRIOS EXIGEM PROTOCOLOS CONTRA COVID-19

CASA PUBLICADORA BRASILEIRA COMEMORA 35 ANOS

TATUÍ REGISTRA 77 ÓBITOS DA COVID-19

O NEGACIONISMO – GAUDÊNCIO TORQUATO

PELA LEI VACINA CONTRA A COVID-19 É OBRIGATÓRIA

INFORMATIVO DE COMPRAS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JORNAL DE TATHUY – 1935

VEREADORES APROVAM CINCO PROJETOS NA CÂMARA

CONSERVATÓRIO LEVA TEATRO À REDE DE ENSINO

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

COLUNA DE ESPORTES (FALECE ATLETA DO VOLEIBOL DE TATUÍ)

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV ´POR FLÁVIO RICCO

COLUNA GENTE

POST

MATÉRIAS OFICIAIS

(Leis e decretos da Prefeitura Municipal de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí). �P���D�

This entry was posted on outubro 29, 2020 at 6:19 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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