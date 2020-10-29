Destaques da edição de 31-10-2020

VISITA AOS CEMITÉRIOS EXIGEM PROTOCOLOS CONTRA COVID-19
CASA PUBLICADORA BRASILEIRA COMEMORA 35 ANOS
TATUÍ REGISTRA 77 ÓBITOS DA COVID-19
O NEGACIONISMO – GAUDÊNCIO TORQUATO
PELA LEI VACINA CONTRA A COVID-19 É OBRIGATÓRIA
INFORMATIVO DE COMPRAS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JORNAL DE TATHUY – 1935
VEREADORES APROVAM CINCO PROJETOS NA CÂMARA
CONSERVATÓRIO LEVA TEATRO À REDE DE ENSINO
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
PALAVRAS CRUZADAS
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
COLUNA DE ESPORTES (FALECE ATLETA DO VOLEIBOL DE TATUÍ)
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV ´POR FLÁVIO RICCO
COLUNA GENTE
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MATÉRIAS OFICIAIS
(Leis e decretos da Prefeitura Municipal de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí). �P���D�
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