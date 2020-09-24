Destaques da edição de 27-9-2020

FUNCIONAMENTO DA HEMOLIÁSE DEPENDE DE CREDENCIAMENTO
INDÚSTRIA DE PRODUTO TEXTIL DEVE SE INSTALAR EM TATUÍ
COVID-19 – TATUÍ REGISTRA 264 CASOS EM SETE DIAS
PAINEL AUXILI MUNICÍPIOS NO COMBATE À PANDEMIA
DESDEMOCRATICRATIZAÇÃO – GAUDÊNCIO TORQUATO
DESTAQUES
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – FEVEREIRO DE 1935
CÂMARA MANTÉM VETO DE EQUIPAMENTOS EM HIDRÔMETROS
VEREADOR PEDE MANUTENÇÃO DA CASA DA AGRICULTURA
SANTUÁRIO ACEITA DOAÇÃO PARA QUERMESSE DE SÃO JUDAS TADEU
REUNIÃO VIRTUAL DISCUTE FOMENTO AO TURISMO
PROJETO APRESENTA VÍDEO SOBRE TATUÍ
COLUNA POLICIAL
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
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NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
COLUNA GENTE
MATÉRIAS OFICIAIS
(Relatório de Gestão Fiscal, Atos, Decretos e Leis da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí). s�RO-�
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