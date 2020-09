FUNCIONAMENTO DE HEMODIÁLISE DEPENDE DE CREDENCIAMENTO

Na segunda-feira (14), a Câmara Municipal aprovou requerimento do vereador Antonio Marcos de Abreu, pedindo que se oficie a “Clínica Nefrotat Cuidados Renais Ltda.”, para que informe ao Poder Legislativo como está a situação da clínica de hemodiálise “e o que falta para a mesma começar a atender pacientes que necessitam dessa terapia”. No mês de março, antes da chegada da pandemia, um grupo de parlamentares visitou as instalações do centro de hemodiálise, edificado com investimentos do médico nefrologista Alcyr Weller Ferrari. A clínica – localizada na Rua Air Gonçalves da Rocha, no Residencial Guedes – aguarda os credenciamentos junto aos órgãos de saúde, para que possa funcionar e oferecer tratamento renal.

É importante credenciar a clínica o mais breve possível, já que Tatuí não possui centro especializado para atender pacientes com problemas renais, e por isso, estes necessitam viajar semanalmente a outras cidades, algumas distantes, para passar pelo tratamento de hemodiálise, longe de casa e dos familiares. O médico Alcyr Ferrari informou há alguns dias ao vereador Antonio Marcos que já providencia a documentação que irá viabilizar o processo de credenciamento junto ao Ministério da Saúde e este permitirá o atendimento de pacientes de Tatuí e região. O médico disse também que já apresentou documentações à Prefeitura Municipal.

Quando entrar em funcionamento, a clínica deverá se tornar referência nacional no tratamento de hemodiálise e diálise peritoneal. Além das salas clínicas e administrativas, foi edificado no local um espaço que funcionará como centro de convivência, espaço para cursos e cozinha experimental, para utilização dos pacientes e familiares. A sala de estação de tratamento e purificação da água que será usada nos tratamentos de hemodiálise é dotada de equipamentos de última geração e funcionará de forma ininterrupta, 24 horas por dia. No caso de queda de energia elétrica, um moderno gerador entrará em funcionamento, para garantir a continuidade e a qualidade do tratamento. De acordo com o dr. Alcyr, o tratamento ali será "humanizado" e irá buscar a integração e socialização dos pacientes.