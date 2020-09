1675 TONELADAS DE TRIGO SOMEM DA CEAGESP DE TATUÍ

Dia 15 de setembro, um registro na Delegacia de Polícia de Tatuí informa que, após perícia interna, faltam 1675 toneladas de trigo armazenadas na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais (CEAGESP), na Rodovia SP-141, em Tatuí. O engenheiro agrônomo Alexandre Roberto Leite de Campos, responsável pela unidade de Tatuí, acompanhado do advogado Leronil Teixeira Tavares, procurador da CEAGESP, compareceu na Delegacia de Polícia e lavrou um boletim de ocorrência narrando detalhadamente os fatos ao delegado José Luiz Silveira Teixeira, titular do município. Segundo o responsável pela empresa, foi instaurado um comitê de crise e após análises contábeis e pesagens, chegou-se à conclusão que o trigo avaliado em R$ 2,5 milhões poderia ser transportado em 55 caminhões carregados. O declarante da CEAGESP afirma que no caso do “sumiço de 1640 toneladas de trigo nacional panificação, há possibilidades para explicar o suposto sumiço (sic). Ele cita utilização de nota “duplicada” e entrada irregular de caminhões em horários não permitidos. Mas, para “acontecer tais possibilidades”, afirma que “há suposta possibilidade de ter participação de mais de um funcionário da CEAGESP de Tatuí-SP”. Em um primeiro momento, calculou-se que eram 1640 toneladas. Após a inspeção registrou-se que são 1675 toneladas desaparecidas do entreposto de Tatuí.

Esclarece ainda o boletim que os principais clientes da unidade são as empresas Bunge, Moinho Anaconda, Cervejaria Petrópolis, Fundação Parque Zoológico de São Paulo e pequenos produtores. E que. atualmente, a CEAGESP é uma empresa pública na esfera federal. O caso está para apreciação do delegado José Luiz Silveira Teixeira, titular da Polícia Civil.