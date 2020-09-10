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Destaques da edição de 13-9-2020

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PAPA FRANCISCO ALERTA: FOFOCA É PIOR QUE COVID-19

PANDEMIA – CANDIDATOS NÃO PODEM PROMETER “MILAGRES”

TATUÍ MANTÉM 57 ÓBITOS POR CORONAVÍRUS

PT E PDT CONFIRMAM CANDIDATURAS

GUERRA DAS NARRATIVAS – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUES

IBGE ESTIMA 123 MIL HABITANTES EM TATUÍ

FALECIMENTOS

SANTA CASA DEVE REALIZAR CIRURGIA DE CÂNCER DE MAMA

ACESSO AO PARQUE SAN RAPHAEL EM RÍTMO LENTO

PROGRAMA OFERECE CURSO SOBRE METODOLOGIAS

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO EM SEDE PRÓPRIA

ADIANTADAS OBRAS DA DUPLICAÇÃO DA TEÓFILO GAMA

SENAI ENSINA JOVENS A EMPREENDER

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – Fevereiro de 1935

COLUNA POLICIAL

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

PLATAFORMA FACILITA BUSCA DE EMPREGO

ESTUDANTES DA FATEC EM CAPACITAÇÃO EM MULTINACIONA

PROJETO CONECTA VOLUNTÁRIOS E PROJETOS SOCIAIS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

CONSERVATÓRIO PROMOVE FESTIVAL EM APLICATIVO

COLUNA GENTE

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, Câmara Municipal de Tatuí e casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí). GP�_��

This entry was posted on setembro 10, 2020 at 7:40 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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