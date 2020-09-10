Destaques da edição de 13-9-2020

PAPA FRANCISCO ALERTA: FOFOCA É PIOR QUE COVID-19
PANDEMIA – CANDIDATOS NÃO PODEM PROMETER “MILAGRES”
TATUÍ MANTÉM 57 ÓBITOS POR CORONAVÍRUS
PT E PDT CONFIRMAM CANDIDATURAS
GUERRA DAS NARRATIVAS – GAUDÊNCIO TORQUATO
DESTAQUES
IBGE ESTIMA 123 MIL HABITANTES EM TATUÍ
FALECIMENTOS
SANTA CASA DEVE REALIZAR CIRURGIA DE CÂNCER DE MAMA
ACESSO AO PARQUE SAN RAPHAEL EM RÍTMO LENTO
PROGRAMA OFERECE CURSO SOBRE METODOLOGIAS
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO EM SEDE PRÓPRIA
ADIANTADAS OBRAS DA DUPLICAÇÃO DA TEÓFILO GAMA
SENAI ENSINA JOVENS A EMPREENDER
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – Fevereiro de 1935
COLUNA POLICIAL
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
PLATAFORMA FACILITA BUSCA DE EMPREGO
ESTUDANTES DA FATEC EM CAPACITAÇÃO EM MULTINACIONA
PROJETO CONECTA VOLUNTÁRIOS E PROJETOS SOCIAIS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
CONSERVATÓRIO PROMOVE FESTIVAL EM APLICATIVO
COLUNA GENTE
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Câmara Municipal de Tatuí e casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí). GP�_��
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