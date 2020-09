BRF ABRE 300 VAGAS DE TRABALHO EM TATUÍ ATÉ 2021

São Paulo, 9/9/2020 – A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, vem cumprindo o compromisso de assegurar o abastecimento e, ao mesmo tempo, os cuidados com a saúde de sua cadeia operacional. Ciente da sua responsabilidade frente à pandemia de Covid-19, a empresa abriu um processo de recrutamento para a unidade de Tatuí, que acaba de ampliar sua capacidade produtiva. No total são 300 vagas.

A primeira fase de contratações ocorre de outubro a dezembro deste ano. São 129 vagas para as áreas de Operação de Produção de Industrializados e Manutenção, Utilidades e Garantia da Qualidade. A segunda fase ocorre em 2021, de março a junho. Serão ofertadas 171 vagas para as mesmas áreas. A empresa busca talentos para ampliar as equipes de produção, frente ao desafio em manter o abastecimento para o Brasil e o mundo.

“Estamos continuamente tomando medidas para garantir a segurança de todos os nossos colaboradores e parceiros ao longo da cadeia produtiva. Para a contratação desses novos postos, iniciaremos o processo seletivo por meios digitais, em nosso Portal de Talentos”, conta Weliton Roberto Shalabi, líder global de Recrutamento da BRF.

É desejável que os interessados sejam moradores de Tatuí ou de municípios vizinhos. Dentre os benefícios, a BRF oferece salário compatível com o mercado, vale alimentação, vale transporte, refeitório no local e vale compras no mercado BRF.

Para saber mais sobre as oportunidades de trabalho e realizar a inscrição, os candidatos devem acessar www.brf.com/talentos. Os selecionados receberão instruções precisas sobre o processo seletivo e datas de ingresso.

Sobre a BRF – Maior exportadora global de frango do mundo, a BRF está presente em mais de 130 países e é dona de marcas icônicas como Sadia, Perdigão e Qualy. Seu propósito é oferecer alimentos de qualidade cada vez mais saborosos e práticos, para pessoas em todo o mundo, por meio da gestão sustentável de uma cadeia viva, longa e complexa, que proporciona vida melhor a todos, do campo à mesa. Pautada pelos compromissos fundamentais de segurança, qualidade e integridade, a Companhia baseia sua estratégia em uma visão de longo prazo e visa gerar valor para seus mais de 90 mil colaboradores no mundo, mais de 250 mil clientes e aproximadamente 10 mil integrados no Brasil, todos os seus acionistas e para a sociedade.