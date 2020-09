Destaques da edição de 6-9-2020

PARTIDOS POLÍTICOS DEFINEM CANDIDATOS EM TATUÍ

NÚMERO DE INFECTADOS PELA COVID-19 EM BAIXA

ELEITO NOVO CONSELHO DE PRESBÍTEROS DA DIOCESE

COLEGIO OBJETIVO REALIZA CONCURSO DE BOLSAS

A GRANDE CONSPIRAÇÃO – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUES

FALECIMENTOS

PROCON ALERTA CONTRA GOLPES NO WHATSAPP

PREFEITURA DEFINE NOVAS DATAS PARA FEIRA DO DOCE

REQUERIMENTOS SÃO TEMAS DE DISCUSSÃO NA CÂMARA

SAMU RECEBE NOVA AMBULÂNCIA

PRONTO SOCORRO RETOMA ATENDIMENTO

GOVERNO OFERECE BOLSAS PARA CURSO DE GAMES

PARÓQUIA REALIZA NOVENA E FESTA DO MILHO DELIVERY

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JANEIRO DE 1935

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

SESI VENCE CAMPEONATO DE ROBÓTICA

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

COLUNA GENTE

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais de Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí). �wZ+TP2o +