TATUÍ REGISTRA 27 MORTES POR COVID-19

Nesta quinta-feira (2), a Secretaria Municipal de Saúde de Tatuí contabilizou 479 casos positivos de Covid-19. No período de trinta dias, houve um significativo aumento no número de mortes. Dia 1º junho, o município registrava 157 casos e dez óbitos. Até esta quinta-feira (2), o registro oficial é 479 positivos, com 27 mortes pelo Covid-19. Outro fator preocupante nas últimas 24 horas, é que apareceram 50 casos suspeitos e 14 positivos, o que faz aumentar a estatística oficial. O número de suspeitos aumenta dia a dia.

O boletim informa que 12 paciente estão internados na Santa Casa de Tatuí, sendo cinco na UTI, três no isolamento confirmados com coronavírus e os demais suspeitos. O balanço das autoridades sanitárias de Tatuí revela que até o momento foram 1.837 notificações, com 44 casos suspeitos aguardando resultado de testes, 1314 descartados, 479 positivos e 27 óbitos. No hospital da Unimed estão internados três pacientes na UTI. No isolamento são três pacientes, um positivo para Covid-19 e os demais suspeitos.

Tatuí é uma das cidades da região que apresenta o maior número de casos positivos de Covid-19. Um fator de propagação da doença, identificado pela Secretaria de Saúde, relaciona-se à realização de festas de amigos, churrascadas e encontros familiares. Para evitar a circulação do vírus, é necessário respeitar as regras das autoridades de saúde, como ficar em casa sempre que possível, manter distanciamento social, utilizar máscara de proteção e higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel. A Prefeitura lembra que existem multas para os que ignoram decretos de isolamento social. Denúncias de descumprimento de regras devem ser feitas através dos fones: 153 (Guarda Municipal) e 190 (Polícia Militar).

SUPERMERCADOS E FEIRAS

Neste sábado (4) e domingo (5), supermercados e feiras livres não funcionam em Tatuí. A determinação está no decreto municipal editado na sexta-feira (26), pela prefeita Maria José Vieira de Camargo, depois que o Governo do Estado anunciou a regressão de todas as cidades da região de Sorocaba da “fase laranja” para a “fase vermelha” do “Plano São Paulo” de prevenção e combate à pandemia de Covid-19.

Na segunda-feira (29), em um novo decreto, a Prefeitura autorizou, neste sábado e domingo, atendimento exclusivo pelo sistema de “delivery” (entrega à domicílio) para restaurantes, lanchonetes, rotisseries, açougues e padarias. Com estas medidas, espera-se diminuir a circulação de pessoas nas ruas e aglomerações, que facilitam a proliferação do novo coronavírus e o aumento de casos de Covid-19. Estão liberados para funcionamento neste fim de semana somente as farmácias e drogarias, postos de combustíveis e distribuidores de gás de cozinha e serviços de saúde e clínicas veterinárias, para os atendimentos de urgência e emergência. Nos municípios da fase vermelha do “Plano SP”, somente podem abrir serviços essenciais.

MISSAS ONLINE – Com o retorno à fase vermelha do “Plano São Paulo”, as celebrações religiosas com presença de público estão suspensas. Neste sentido, o bispo Dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto também editou novo Decreto Diocesano na sexta-feira (26), determinando que as celebrações das missas voltem a ocorrer “online”, através das redes sociais das igrejas da Diocese de Itapetininga, sem a presença física dos fieis. Atendimentos individuais estão mantidos nas igrejas, respeitando-se todas as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde, para proteção contra o novo coronavírus.

RESPIRADORES PARA A SANTA CASA – Na segunda-feira (29), a prefeita Maria José Vieira de Camargo anunciou que Tatuí deverá receber mais cinco respiradores, destinados ao tratamento dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), acometidos pela Covid-19. Os respiradores fazem parte de um lote de 400 aparelhos, anunciados pelo governador João Dória, através de uma parceria do governo paulista com a Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (FEHOSP). A entrega acontecerá em santas casas e hospitais filantrópicos do Estado, sendo que cinco respiradores foram reservados à Santa Casa de Misericórdia de Tatuí. O Ministério da Saúde também contemplou a Santa Casa com dez respiradores, sendo 5 fixos e 5 móveis. Com o aumento de casos, estes novos respiradores contribuem para aumento dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).