Destaques da edição de 4-7-2020

TATUÍ INICIA JULHO COM 465 CASOS DE COVID-19
MEC DIVULGA RANKING DE ESCOLAS DE TATUÍ NO ENEM
LAR SÃO VICENTE CONTROLA CASOS DE COVID-19 EM INTERNOS
CCRSPVIAS REALIZA OBRAS EM ESTRADAS DA REGIÃO
ABERTAS INSCRIÇÕES NO CENTRO PAULA SOUZA
REFLEXÕES NA CRISE – GAUDÊNCIO TORQUATO
DESTAQUES
VEREADOR QUESTIONA EXAMES DE SAÚDE
SANTA CASA RECEBE MAIS RESPIRADORES
PREFEITURA CONCLUI UPA
ENTIDADES RECEBEM MÁSCARAS
CONCESSIONÁRIA DOA COBERTORES
FUNERÁRIA PARAÍSO INFORMA FALECIMENTOS
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
COLUNA POLICIAL
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
IMÓVEIS À VENDA
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
COLUNA GENTE
GOVERNO DE SP LIBERA VACINA CONTRA GRIPE
PARÓQUIAS RETORNAM MISSAS ONLINE
DUOSSONANTE EM LIVE DO “MÚSICA NA PRAÇA”
JOVENS APRESENTAM LIVE DE LOUVOR
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Câmara Municipal de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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