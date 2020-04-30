«
»

Destaques da edição de 4-5-2020

by

mascaras obrigatório

COVID-19 OFERECE RISCOS PARA POPULAÇÃO DE TATUÍ

TATUI DOA PROTETORES PARA MANAUS

PADRE CRIA PROGRAMA “CAMINHO DO CÉU”

CONVÊNIOS ATENDEM ENTIDADES DE IDOSOS

DESTINOS DE BOLSONARO DAS PROVAS DE MORO

MINISTRO DO STF MANDA NOTIFICAR DEPUTADO DE TATUÍ

JULGADOS ÚTEIS DA PANDEMIA DE COVID-19

O “NOVO NORMAL” –  GAUDÊNCIO TORQUATO

CÂMARA APROVA PROJETOS EM SESSÃO VIRTUAL

PARTIDOS POLÍTICOS DEFINEM PRÉ-CANDIDATURA EM TATUÍ

SÃO JOÃO DO BENFICA SERÁ RESTAURADO NO PRÓXIMO SEMESTRE

EM ANDAMENTO CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

POSTOS DO SUS TERÃO CONSULTA VIRTUAL

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

MÚSICA NA PRAÇA APRESENTA LIVE COM A RIVOTRIL

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOVEMBRO DE 1934

FALECIMENTOS

NOTAS EM TEMPO DO NOVO CORONAVÍRUS (DIVERSAS)

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

INFORMATIVO DE COMPRAS

NOTAS SOCIAIS E DE SOLIDARIEDADE

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí)

This entry was posted on abril 30, 2020 at 7:31 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Gravatar
Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Cancelar

Conectando a %s

%d blogueiros gostam disto: