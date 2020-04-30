Destaques da edição de 4-5-2020

COVID-19 OFERECE RISCOS PARA POPULAÇÃO DE TATUÍ
TATUI DOA PROTETORES PARA MANAUS
PADRE CRIA PROGRAMA “CAMINHO DO CÉU”
CONVÊNIOS ATENDEM ENTIDADES DE IDOSOS
DESTINOS DE BOLSONARO DAS PROVAS DE MORO
MINISTRO DO STF MANDA NOTIFICAR DEPUTADO DE TATUÍ
JULGADOS ÚTEIS DA PANDEMIA DE COVID-19
O “NOVO NORMAL” – GAUDÊNCIO TORQUATO
CÂMARA APROVA PROJETOS EM SESSÃO VIRTUAL
PARTIDOS POLÍTICOS DEFINEM PRÉ-CANDIDATURA EM TATUÍ
SÃO JOÃO DO BENFICA SERÁ RESTAURADO NO PRÓXIMO SEMESTRE
EM ANDAMENTO CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE
POSTOS DO SUS TERÃO CONSULTA VIRTUAL
COLUNA POLICIAL
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MÚSICA NA PRAÇA APRESENTA LIVE COM A RIVOTRIL
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOVEMBRO DE 1934
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(Editais da Prefeitura de Tatuí)
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