VE REGISTRA SETE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19

O médico David Uip disse ao ministro Celso de Mello (STF) que os casos de coronavírus podem se intensificar no estado de São Paulo na segunda quinzena de maio. Uip, coordenador estadual do Combate ao Covid-19 no estado, tratou uma erisipela contraída pelo ministro, após passar por uma cirurgia de quadril em janeiro. No domingo (19), o decano do STF conversou com o editor do Jornal Integração e disse que a situação pode se agravar de tal forma, que David Uip o aconselhou a trabalhar remotamente em São Paulo.

Nesta quinta-feira (23), 16 horas, a Secretaria da Saúde de Tatuí emitiu um preocupante boletim oficial sobre o aumento de casos suspeitos de COVID-19, em relação aos anteriores. Foram registrados sete casos suspeitos para São quatro mulheres de 14, 41, 66 e 81 anos e três homens de 60 e 71 anos. Todos estão em tratamento domiciliar, com quadros estáveis. Um que inspira cuidado é. um homens, de 47 anos, internado na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí. .

De acordo com o boletim oficial, dois casos foram descartados. Um deles é de um homem,de 78 anos, que veio a óbito dia 21 de abril na Santa Casa. O outro caso descartado é de uma mulher de 40 anos, que cumpriu o período de quarentena. Na Santa Casa de Misericórdia de Tatuí, além do caso citado, está internada na UTI uma mulher de 66 anos (caso positivo para COVID-19), e seu quadro é grave. No hospital da Unimed estão internados em isolamento: um homem de 40 anos (caso positivo para COVID-19), uma mulher de 45 anos, com quadro estável e aguardao resultado do teste. Uma mulher de 67 anos (caso positivo para COVID-19), que está na UTI e seu quadro é estável.

Até o momento são 125 notificações, sendo 14 casos suspeitos que aguardam resultados dos testes, 95 descartados e 16 positivos. Dos positivos, 12 pacientes voltaram às suas atividades diárias, após o devido tratamento. Dois casos positivos estão em tratamento na UTI. Um caso positivo segue em isolamento e quadro estável no hospital da Unimed. E outronsegue com quadro estável, em tratamento domiciliar.

Veja o vídeo com a manifestação da prefeita Maria José