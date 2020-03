MAIS NOTIFICACÕES DE SUSPEITOS DE COVID-19 EM TATUÍ

A Secretaria Municipal de Saúde atualizou os dados oficiais de suspeitos de coronavirus em Tatuí. Nesta quinta-feira (26), a partir das 16 horas, são 56 casos registrados no município. No período da tarde uma mulher de 53 anos apresentou os sintomas do COVID-19 e está internada no hospital da Unimed e seu quadro é estável, informa a Vigilância Epidemiológica.

O quadro começa a mudar em Tatuí, apesar do empenho da Prefeitura e o trabalho desenvolvido pelos agentes de saúde. Até o momento, das 56 notificações, 54 estão entre suspeitos e aguardam resultados de testes. Até o momento, o Instituto Adolf Lutz, para onde são enviados as amostras, um foi descartado e um considerado positivo e aguarda contraprova. Esta demora aumenta a ansiedade da população, principalmente de familiares que também estão no grupo de possíveis infectados.

A Vigilância Epidemiológica mostra a real situação em Tatuí. Agora são oito pacientes internados, com suspeitas. Destes, três estão na Santa Casa, dois homens, 48 e 50 anos, e uma mulher de 31 anos. Outros cinco estão no hospital da Unimed, dois homens de 41 e de 74 anos e três mulheres, de 53, 70 e 75 anos. Todos os internados apresentam quadros estáveis. Os demais estão em tratamento domiciliar, com quadros estáveis, informam os responsáveis pela saúde pública de Tatuí.

NOVA REMESSA DE VACINA – Nesta quinta-feira (26), o Departamento de Saúde de Tatuí recebeu 5 mil doses de vacinas contra a gripe Influenza, A equipe de vacinação prioriza os idosos com mais de 60 anos, considerados em situação de risco para o coronavírus no município.

GRÁFICOS MOSTRAM EVOLUÇÃO DO COVID-19

Em uma situação de quarentena do coronavírus, todos não medem esforços para se manter isolados. Segundo o site jurídico Migalhas, o presidente Jair Bolsonaro, com seus pronunciamentos, faz quase o mesmo isolamento. Só que é o político. Ao falar na terça-feira (23), em rede nacional, Bolsonaro, ao propor o fim da quarentena e reabertura do comércio, foi duramente criticado por líderes dos poderes Legislativo, Judiciário e do próprio Executivo. Vejam nos gráficos a situação do Brasil comparada a outros países. Nesta quinta-feira é o trigésimo dia após a descoberta do primeiro caso no Brasil.