Destaques da edição de 29-3-2020

CORONAVÍRUS – AGORA SOMOS TODOS SUSPEITOS
CONTINUA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE EM TATUÍ
DIOCESE SUSPENDE MISSAS E FECHA IGREJAS
PROCON ORIENTA SOBRE PROCEDIMENTOS COM O COVID-19
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – OUTUBRO DE 1934
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL COM HORÁRIO ESPECIAL
POUPATEMPO FECHA ATÉ 30 DE ABRIL
DETRAN SUSPENDE ATENDIMENTO
GOVERNO AMPLIA REGISTROS NA DELEGACIA ELETRÔNICA
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
CONSERVATÓRIO SUSPENDE ATIVIDADES
MEDIDAS TRABALHISTAS ADOTADAS EM CALAMIDADE PÚBLICA
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
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MATÉRIAS OFICIAIS
( Leis, Decretos, Portaria e Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Tatuí, edital do Fórum da Comarca, editais da Câmara Municipal de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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