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Destaques da edição de 29-3-2020

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CORONAVÍRUS – AGORA SOMOS TODOS SUSPEITOS

CONTINUA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE EM TATUÍ

DIOCESE SUSPENDE MISSAS E FECHA IGREJAS

PROCON ORIENTA SOBRE PROCEDIMENTOS COM O COVID-19

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – OUTUBRO DE 1934

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL COM HORÁRIO ESPECIAL

POUPATEMPO FECHA ATÉ 30 DE ABRIL

DETRAN SUSPENDE ATENDIMENTO

GOVERNO AMPLIA REGISTROS NA DELEGACIA ELETRÔNICA

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

CONSERVATÓRIO SUSPENDE ATIVIDADES

MEDIDAS TRABALHISTAS ADOTADAS EM CALAMIDADE PÚBLICA

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

MATÉRIAS OFICIAIS

( Leis, Decretos, Portaria e Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Tatuí, edital do Fórum da Comarca, editais da Câmara Municipal de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

This entry was posted on março 26, 2020 at 8:08 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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