VIGILÂNCIA SANITÁRIA RECEBE MAIS CINCO NOTIFICAÇÕES EM TATUÍ

Nesta quarta-feira (25), 16 horas, a Secretária Municipal de Saúde informa que foram notificados hoje mais cinco novos casos suspeitos de COVID-19 em Tatuí. São três homens, de 49, 52 e 70 anos, e duas mulheres de 44 e 48 anos. Todos estão em tratamento domiciliar, com quadro estável.

Até o momento são 53 notificações em Tatuí. Destes, 51 ainda aguardam resultados dos testes.Um foi descartado e outro positivo aguarda contraprova. Dos pacientes internados, três estão na Santa Casa (dois homens, de 48 e 50 anos, e uma mulher, de 31 anos) e outros dois no hospital da Unimed, um homem de 74 anos e uma mulher de 70 anos). Todos estão com quadros estáveis, informa o setor de Vigilância Epidemiológica.

No Brasil – Até terça-feira (24), ubiu para 2.201 o número de casos confirmados de coronavírus (Covid-19) no Brasil, de acordo com as informações repassadas pelos estados ao Ministério da Saúde. Até aquele momento, 46 mortes estão confirmadas, sendo 40 no estado de São Paulo e seis no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, o número de mortes aumentou no Brasil.

MINISTRO PASSA POR TESTE DO CORONAVÍRUS

O jornalista Márcio Chaer, do Conjur, informa que submetido a cirurgia para implantação de prótese de quadril, em janeiro, o ministro Celso de Mello vai agora fazer seu teste para detecção de eventual contaminação por coronavírus. Na segunda internação , em razão de processo infeccioso, causado por erisipela — sem qualquer conexão com a cirurgia do fêmur — o ministro foi acompanhado e assistido pelo infectologista David Uip que, sabe-se agora, vem de ser acometido pela síndrome respiratória que afeta o país.

Durante a o tratamento médico que Davi Uip lhe dispensou, “com grande competência profissional”, como frisa o ministro, ambos tiveram contatos pessoais, o último dos quais a 18 de março, na semana passada — sendo essa a razão específica para o teste a que deverá ser submetido, para constatar se contraiu ou não o novo coronavírus.

Indagado sobre seu estado de saúde, o ministro Celso de Mello respondeu: “Estou bem e não estou sentindo qualquer dos sintomas do vírus. Caso o tenha contraído, ainda estaria no período de incubação”. O ministro mantém-se sob estrita reclusão residencial, sem contato exterior com qualquer pessoa. Inclusive com as próprias filhas.

VACINAÇÃO CONTRA GRIPE

Na segunda-feira (23), teve início em Tatuí a “Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe”. Nesta primeira etapa, a prioridade é para idosos de 60 anos ou mais e trabalhadores da área de saúde. Em Tatuí, os idosos estão sendo vacinados nas residências, para evitar aglomerações nos postos de saúde e facilitar a disseminação do novo coronavírus. Para este serviço, é disponibilizado um veículo, com motorista, vacinadora e anotadora. O agente comunitário entra em contato para avisar sobre a vacinação, mas em alguns casos, os agentes de saúde irão sem aviso prévio. A meta é vacinar 23.716 idosos na cidade. Nos dois primeiros dias de vacinação, segunda e terça-feira, foram vacinados 2.938 idosos. Porém, a vacina se esgotou e agora aguarda-se nova remessa para dar continuidade na campanha.