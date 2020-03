MÉDICO AGUARDA LICENÇA PARA FUNCIONAR HEMODIÁLISE

O médico nefrologista Alcyr Weiller Ferrari disse ao vereador Antonio Marcos de Abreu, presidente da Câmara Municipal, que o Centro de Hemodiálise de Tatuí está pronto e aguarda apenas o credenciamento do SUS (Sistema Único de Saúde) para atender pacientes que necessitam de tratamento renal. A empresa Nefrotat Cuidados Renais construiu as novas instalações da clínica na Rua Air Gonçalves da Rocha, 110, no Residencial Guedes, em Tatuí. A obra foi acompanhada pelo engenheiro tatuiano Roberto Hajime Oba. De acordo com o projeto, os 2.410 metros quadrados de área construída abrigam um centro de convivência e seu formato é para se tornar referência no tratamento de hemodiálise e diálise peritoneal.

O presidente da Câmara Antonio Marcos de Abreu diz que este é o momento em que todos têm que unir forças para credenciar, via Governo do Estado ou contratualização pelo município, este novo centro que agora pode oferecer aqui em Tatuí tratamento para pacientes com problemas renais. O município, por não possuir este tipo de tratamento, tem que deslocar quase cem pacientes para outras cidades. Alguns viajam para Sorocaba, Itapetininga, Itu e outras localidades distantes, com o desconforto de passar por um tratamento tão penoso e longe de casa.

Há muitos anos, o médico Alcyr Weiller Ferrari investe na construção deste centro de hemodiálise em Tatuí. Com os próprios recursos, o nefrologista já implantou aparelhos para atender, de forma emergencial, pacientes internados na UTI da Santa Casa de Tatuí e da Unimed. Dr. Alcyr afirma que com as obras finalizadas, a população de Tatuí e região pode contar com uma unidade criada para ser referência nacional em tratamento renal, centro de convivência e cozinha experimental, para ser utilizada pelos pacientes e familiares.