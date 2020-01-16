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Destaques da edição de 18-1-2020

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PREFEITURA RECEBE QUASE R$ 3 MILHÕES DO PRÉ-SAL

ZANCHETTA EXPORTA FRANGOS PARA A CHINA

ZOONOSE ALERTA SOBRE ESCORPIÃO

DESTAQUES – DIA DE FÚRIA

A LUTA ENTRE A RAZÃO E EMOÇÃO – GAUDÊNCIO TORQUATO

COLUNA POLICIAL

GENTE (DESTAQUE PARA TATUIANOS EM EVENTO INTERNACIONAL)

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

FUNDO SOCIAL ABRE VAGAS PARA CURSO DE PÃO DE MEL

TATUÍ DEVE GANHAR COMPLEXO EDUCACIONAL

JUNTA MILITAR CONVOCA JOVENS PARA ALISTAMENTO

CÂMARA APROVA PROJETO QUE BENEFICIA A SANTA CASA

PREFEITURA COM MAIS DATAS PARA EXAME MÉDICO PARA PISCINA

MUSEU MANTÉM TRÊS EXPOSIÇÕES EM CARTAZ

CLASSIFICADOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – AGOSTO DE 1934

PALAVRAS CRUZADAS

FALECIMENTOS

COLUNA DE ESPORTES

MERCADO PODE SER ADMINISTRADO PELA INICIATIVA PRIVADA

AÇÕES PROMOVEM CAMPANHA JANEIRO BRANCO

PRODUTORES RURAIS DEVEM ENTREGAR O DIPAM

FEIRA DO PRODUTOR NA AVENIDA DAS MANGUEIRAS

CEU DAS ARTES COM ESPETÁCULOS TEATRAIS

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Caderno especial com 8 páginas de atos oficiais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

This entry was posted on janeiro 16, 2020 at 5:37 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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