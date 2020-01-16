Destaques da edição de 18-1-2020

PREFEITURA RECEBE QUASE R$ 3 MILHÕES DO PRÉ-SAL
ZANCHETTA EXPORTA FRANGOS PARA A CHINA
ZOONOSE ALERTA SOBRE ESCORPIÃO
DESTAQUES – DIA DE FÚRIA
A LUTA ENTRE A RAZÃO E EMOÇÃO – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA POLICIAL
GENTE (DESTAQUE PARA TATUIANOS EM EVENTO INTERNACIONAL)
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
FUNDO SOCIAL ABRE VAGAS PARA CURSO DE PÃO DE MEL
TATUÍ DEVE GANHAR COMPLEXO EDUCACIONAL
JUNTA MILITAR CONVOCA JOVENS PARA ALISTAMENTO
CÂMARA APROVA PROJETO QUE BENEFICIA A SANTA CASA
PREFEITURA COM MAIS DATAS PARA EXAME MÉDICO PARA PISCINA
MUSEU MANTÉM TRÊS EXPOSIÇÕES EM CARTAZ
CLASSIFICADOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – AGOSTO DE 1934
PALAVRAS CRUZADAS
FALECIMENTOS
COLUNA DE ESPORTES
MERCADO PODE SER ADMINISTRADO PELA INICIATIVA PRIVADA
AÇÕES PROMOVEM CAMPANHA JANEIRO BRANCO
PRODUTORES RURAIS DEVEM ENTREGAR O DIPAM
FEIRA DO PRODUTOR NA AVENIDA DAS MANGUEIRAS
CEU DAS ARTES COM ESPETÁCULOS TEATRAIS
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Caderno especial com 8 páginas de atos oficiais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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