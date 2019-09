BASQUETE MASCULINO DE TATUÍ ESTREIA CONTRA O CORINTHIANS

Nesta sexta-feira (13), o município de Tatuí conta com um time adulto de basquete masculino, intitulado AABT/XI de Agosto/Tatuí, organizado pela Associação de Amigos do Basquete de Tatuí (AABT), com apoio da Prefeitura de Tatuí e Associação Atlética XI de Agosto.

O lançamento oficial da nova equipe esportiva foi às 17 horas, na Prefeitura Municipal de Tatuí, com a presença da prefeita Maria José Vieira de Camargo, vereador Antonio Marcos de Abreu (presidente da Câmara), Frederico Batalha, representante da Confederação Brasileira de Basquete, secretários municipais e representantes das entidades ligadas ao basquete. A estréia é na A.A. XI de Agosto com disputa contra o Corinthians. O time tatuiano venceu esta primeira partida e continua disputando um torneio de acesso à Divisão A1 Especial, realizado pela Federação Paulista de Basquete. Este torneio, com três meses de duração e início em outubro, se tiver bom desempenho, pode levar o time a disputar a Liga Principal do Campeonato Paulista 2020.

O técnico da equipe de Tatuí é Júlio Cesar Malfi. Nesta sexta-feira (13), ele falou sobre a importância de a Prefeitura Municipal investir em esporte e elogiou a prefeita Maria José pelo apoio. Júlio levou a Seleção Paulista Sub-19 Masculina a dois títulos do Campeonato Brasileiro, foi técnico dos times de basquete da Associação Brasileira “A Hebraica” de São Paulo, Associação dos Funcionários Públicos Municipais de São Bernardo do Campo, ADC Mercedes Bens/Night & Day (Diadema), GR Barueri/G-Unit (Barueri), Clube Esperia/Bola na Cesta (São Paulo), Paysandu (campeão Paraense em 2018) e América/UNIRP/Rodo-bens/SMEL/3M (São José do Rio Preto). O técnico da equipe tatuiana também conquistou o Campeonato Paulista Sub-19 Masculino em 2010, comandando o GR Barueri/G-Unit.

A equipe técnica também é formada pelos auxiliares Filipe Ariel (Crânio) e Allan Brito e pelo fisioterapeuta Renan Moura e terá como auxiliar técnico e jogador William Drudi. Outro atleta na equipe é Felipe Taddei, 27 anos, com 1,90m de altura, natural de São José do Rio Pardo. Também integram o time William Pessoa, Gabriel Souza, Nicolas Ferraz, Elivelton dos Santos, Guilherme Malfi, Emanuel Cardoso, João V. Bonifácio, Neemias Jesus, Leonardo Ferreira e Ramon dos Santos.

