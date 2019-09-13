Destaques da edição de 14-9-2019

JORNAL INTEGRAÇÃO NÃO CIRCULA NA PRÓXIMA SEMANA
OBRAS DE MANUTENÇÃO INTERDITAM PONTE NA SP-127
IMAGEM DA PADROEIRA VISITA PARÓQUIAS DE TATUÍ
CORO DO CONSERVATÓRIO NA PRAÇA DA MATRIZ
STF IMPEDE CENSURA NA FEIRA DO LIVRO NO RIO
IN MEMORIAM – QUEM ESPERA… – JOSÉ CELSO DE MELLO
OH, TEMPORA! OH, MORES!
COLUNA GENTE
TATUÍ FORMA TIME DE BASQUETE
PARÓQUIA DE SANTA CRUZ LOUVA PADROEIRA
BIBLIOTECA EXIBE FILME “A MAGIA DO AMOR”
CONSERVATÓRIO COM MUITAS ATRAÇÕES
“VIAGEM AO CÉU” SERÁ ENCENADA NO TEATRO
CÂMARA APROVA TRÊS PROJETOS DE LEI
FUNDO SOCIAL PREPARA NOVO CURSO
SEBRAE DESTACA BENEFÍCIOS DA FORMALIZAÇÃO
AGENDA CULTURAL DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – ABRIL DE 1934
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Câmara Municipal de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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