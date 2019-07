50 ANOS DO HOMEM NA LUA

No dia 20 de julho de 1969, às 23 horas, 56 minutos e 20 segundos (horário de Brasília), o astronauta americano Neil Armstrong, 38 anos, entrava para a história como o primeiro homem a pisar na Lua e avistar a Terra de lá. A bordo da nave Apolo 11, estavam também Edwin Aldrin, conhecido como “Buzz” (zumbido) e Michael Collins que cumpriam a missão de alunissar (aterrisar na Lua) após levantarem voo no dia 16 de julho, impulsionados pelas cinco turbinas da nave espacial. Desde então, os satélites têm revolucionado os sistemas de comunicação e há naves não tripuladas viajando para além dos limites do sistema solar. Neste ano, eu ainda estava próximo a completar 18 anos, pois nasci em novembro de 1951. Esta missão espacial, com transmissão direta pela televisão, em preto e branco, mexeu com o mundo. Algumas pessoas, ainda incrédulas, chegavam a dizer que tudo não passava de uma farsa, preparada pelos Estados Unidos, para impressionar o mundo. Finalmente, em 2013, consegui realizar um sonho de minha vida. Visitar o Kennedy Space Center, na Flórida, onde todos os projetos espaciais norte-americanos são testados. É uma verdadeira aventura e a história passa como um filme em sua cabeça. O visitante, em um grande galpão, fica de frente com nave original Apollo 11. Suas cinco turbinas impressionam pelo tamanho e pela emoção de ver a nave espacial que levou o ser humano a se envolver em uma grande aventura e colocar o homem em solo lunar. E as emoções continuam em Cabo Canaveral. os visitantes têm a oportunidade de entrar em um simulador e sentir as sensações de uma verdadeira decolagem de um foguete. Outro momento da visita, que chama a atenção, principalmente das crianças, é ficar frente a frente com um astronauta. Neste dia, estava Wilson Scott, participante como comandante de duas missões espaciais. Ele contou suas experiências, falou sobre as missões espaciais da Nasa e respondeu perguntas das crianças presentes. O Projeto Apollo foi um conjunto de missões espaciais, coordenadas pela Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, com base em Cabo Canaveral, na Flórida. Entre 1961 e 1972, o objetivo deste programa teve como principal objetivo colocar o homem na Lua. Texto e fotos de José Reiner Fernandes, exceto a estampa de Scott.

Anúncios