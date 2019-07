CADASTRO BIOMÉTRICO PODE SER FEITO NA PREFEITURA ATÉ 19 DE JULHO

Até o dia 19 de julho, das 12 às 17 horas, funcionários do Cartório Eleitoral da 140ª Zona Eleitoral estão no prédio da Prefeitura de Tatuí, na Avenida das Mangueiras, para realizar agendar o cadastro biométrico obrigatório. O interessado deve portar um documento de identificação original com foto, informar a data de nascimento, telefone de contato e escolher o dia e horário para comparecer ao Cartório Eleitoral.

No dia agendado, o eleitor deve levar, além do documento de identificação original com foto, um comprovante de residência no próprio nome – emitido nos últimos três meses – e o título de eleitor. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas, e as impressões digitais e a foto serão inseridas na hora de se cadastrar. Depois de agendado, não for possível comparecer ao Cartório, precisa cancelar com antecedência pelo site www.tre-sp.jus.br ou pelos telefones (15) 3259-7598 e 3251-2068.

Caso o eleitor tenha deixado de votar nas últimas eleições, deve procurar o Cartório Eleitoral, na Rua Juvenal de Campos, 327, centro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para fazer a emissão da guia de multa e agendar a biometria.

O cadastro biométrico é obrigatório na zona eleitoral de Tatuí. Quem não comparecer terá o título cancelado e não poderá obter empréstimos em bancos públicos, renovar matrícula em estabelecimento oficial de ensino, inscrever-se em concursos públicos e obter passaporte.

Sobre a biometria – A biometria é uma tecnologia que confere ainda mais segurança à identificação do eleitor no momento da votação. Acoplado à urna eletrônica, o leitor biométrico confirma a identidade do eleitor pela impressão digital, armazenadas em um banco de dados da Justiça Eleitoral e transferidas para as urnas eletrônicas. O principal benefício é o aumento na segurança. O sistema biométrico garante que nenhum eleitor votará no lugar de outro.

