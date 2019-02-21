Destaques da edição de 23-2-2019

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PADRE ÉLCIO ÉO O NOVO VIGÁRIO GERAL DA DIOCESE
VOTO DE MINISTRO TATUIANO REPERCUTE NA IMPRENSA
IN MEMORIAM – POESIA “OLHOS” – JOSÉ CELSO DE MELLO
JOVENS PODEM SE INSCREVER PARA RETIROS
PRONTO PARA A DECOLAGEM? – GAUDÊNCIO TORQUATO
SESSÕES DE CÂMARAS PASSAM PARA SEGUNDA-FEIRA
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MFC COMPPLETA 54 ANOS DE ATIVIDADES
PRÉ-CARNAVAL ANIMA DISTRITO DE AMERICANA
SAÚDE PREVINE CONTRA AIDAS NO CARNAVAL
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INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
VEREADOR ASSUME SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
SUPLENTE TOMA POSSE NA CÂMARA DE TATUÍ
ENCONTRO REÚNE TUCANOS NA CÂMARA DE TATUÍ
DEPUTADO PROTOCOLA DOIS PROJETOS DE LEI NA ALESP
PREFEITURA AUTORIZA CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS
FEIRA DO PRODUTOR INSCREVE NOVA TURMA
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 15-10-1933
REUNIÃO DISCUTE ENCENAÇÃO DE PAIXÃO DE CRISTO
COOP OFERECE NOVOS CURSOS EM MARÇO
OFICINA HIP HOP ABRE INSCRIÇÕES
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTE
SEBRAE PROMOVE PROGRAMA DE INOVAÇÃO
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Atos oficiais da Prefeitura de Tatuí, edital do Sindicato dos Empregados Rurais de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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