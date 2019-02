PREFEITA PEDE AUMENTO DO EFETIVO DA POLÍCIA CIVIL EM TATUÍ

Na quinta-feira (7), a prefeita Maria José Vieira de Camargo esteve em Sorocaba, no Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo – Interior (Deinter 7), onde foi recebida pelo delegado regional, Osmar Guimarães Júnior. A prefeita discutiu a possibilidade do aumento do efetivo da Polícia Civil em Tatuí. Em suas duas últimas edições, o Jornal Integração publicou matérias sobre este problema de segurança no município, com a falta de policiais, que provocaram repercussão e sensibilizaram as autoridades.

A prefeita Maria José lembra que em Tatuí a Delegacia de Polícia funciona graças à colaboração da Prefeitura, que cede 23 servidores municipais para realizar o trabalho administrativo da unidade, além de quatro guardas municipais. A chefe do Poder Executivo intercedeu ainda pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e pediu uma delegada para responder pelo expediente e atender as mulheres que precisam de socorro policial. Em 2018, na DDM, foram registrados 70 flagrantes, 251 medidas protetivas e 105 registros de casos ligados à Lei Maria da Penha.

Um relatório foi entregue ao delegado regional. Um trecho deste documento mostra o trabalho realizado em 2018 pelas unidades da Polícia Civil em Tatuí e Itapetininga. Na vizinha cidade, ano passado, foram registrados 1.976 inquéritos policiais e a unidade dispõe de 108 funcionários do Estado. Em Tatuí, foram 1.378 inquéritos registrados e apenas 35 servidores estaduais na ativa.

O delegado regional entendeu como legítima as reivindicações de Tatuí e relatou a grande defasagem no efetivo da Polícia Civil no Estado de São. Revelou que em outubro deste ano, com o término do treinamento de novos policiais civis, haverá mais efetivo à disposição. Afirmou também que, diante da documentação apresentada, irá priorizar Tatuí num possível reenquadramento de servidores.

“Pedimos providências urgentes e vamos levar nossa luta até o governador João Dória e seus secretários de governo. A questão de melhorias na condição da segurança pública, principalmente na área da Polícia Civil, é uma prioridade da administração”, disse a prefeita municipal, que viajou à Sorocaba acompanhada pelo secretário municipal de Segurança Pública, José Roberto Xavier da Silva, o diretor municipal de Segurança, Francisco Carlos Severino, e o chefe de gabinete Christian Pereira de Camargo.

